Siyasilerden Rıza Kayaalp'e tebrik mesajları

Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus Vitalii Shchur'u mağlup ederek altın madalya kazandı ve Hamza Yerlikaya'nın 8 Avrupa şampiyonluğu rekorunu egale etti.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Kaspiysk kentinde bulunan Ali Aliyev Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde milli güreşçi Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus Vitalii Shchur ile karşı karşıya geldi. Milli güreşçi, Avrupa şampiyonalarında üst üste 9'uncu kez final müsabakasına çıktı. Geçen yıl üçüncü olan Rus rakibini 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etmeyi başaran Rıza Kayaalp, üst üste 7, toplamda ise 8'inci Avrupa şampiyonluğunu kazandı ve "Asrın Güreşçisi" unvanına sahip Hamza Yerlikaya'nın rekorunu egale etti.

ERDOĞAN'DAN KAYAALP'E TEBRİK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Kayaalp'e bir tebrik telgrafı gönderdi.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN TEBRİK TELEFONU



Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kutladı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım Kayaalp ile telefonla görüştü.

Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Kayaalp'i tebrik etti.

BAKAN BAK'TAN GÜREŞÇİLERE KUTLAMA



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ile bronz madalya elde eden Ekrem Öztürk'ü kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i ve 55 kiloda bronz madalya elde eden Ekrem Öztürk'ü tebrik ediyorum. Bu organizasyonda kürsünün en üst basamağına çıkarak İstiklal Marşı'mızı okutan ve 8. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp kardeşime kariyerinin devamında başarılar diliyorum. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimiz ile sporcularımızın ailelerini de kutluyorum."

Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından organize edilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli güreşçiler 1 altın ve 1 bronz madalya elde etti. 55 kiloda Ekrem Öztürk, Bulgar rakibi Nedyalko Petrov'u 12-4 teknik üstünlükle yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. 130 kiloda Rıza Kayaalp ise Rus güreşçi Vitalii Shchur'u 2-1 yenerek altın madalya kazandı ve kariyerindeki 8. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.