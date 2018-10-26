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Siyasiler dinç ve enerjik görünmek için neler yapmalı?

Siyasiler dinç ve enerjik görünmek için neler yapmalı?

Ünlü estetik uzmanı Dr. Hüseyin Tırman, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'a konuştu. Hüseyin Tırman, siyasilerin zinde, formda, dinç ve enerjik görünmeleri gerektiğini ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 17:00 - Güncelleme: 26-10-2018 17:00

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'a konuşan ünlü estetik uzmanı Dr. Hüseyin Tırman, siyasilerin zinde, formda, dinç ve enerjik gözükmeleri gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin yoğun gündemi arasında sürekli koşuşturmak zorunda olan siyasilerin formda ve zinde olması gerektiğinin altını çizen Dr Hüseyin Tırman, ''Özellikle seçim döneminde siyasiler göz önüne çıkıyorlar. O yüzden yüzlerinin düşmemesi gerekir. Bizim işimiz sadece güzellik değil.'' dedi.

''BİZ BUNLARI DÜZELTMEYE ÇALIŞIYORUZ''
Dr Hüseyin Tırman, Hadi Özışık'ın ''Peki size neden gelsinler'' sorusuna ''Önce neyin daha iyi göstereceğini bulmak lazım. İnsanın yüzünde de belli şeyler bozulduğunda olduğundan daha yaşlı, daha kötü daha yorgun gösteriyor. Biz bunları düzeltmeye çalışıyoruz.'' şeklinde cevap verdi.

''BAŞKA BİR İNSAN YAPMIYORUZ''
''Bizim işimiz sizi yenilemeye çalışmak veya düzeltmek. Başka bir insan yapmıyoruz.'' diyen Tırman, ''İşe başladığı günkü yüzü ve enerjisini tekrar başına getirip oradan devam etmesini sağlıyoruz.'' şeklinde konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • OFLU BABA 26 Ekim 2018 17:41 TABIKI YAPTIRMALI MILLETIN KARSISINA EZIK BAKIMSIZ KAHVERENGI PANTOLON SIYAH AYAKKABI BEYAZ CORAPLI ZAVALLI BIR EZIK CIRKIN BIR YUZLE CIKMAMALI BEN SAHSEN DUSUNURUM BUMU BENI IDARE EDECEK SANATCI GIBI HALKIN HER KARSININA CIKARKEN EN SON MODA ELBISE GIYMELI KONUSTUGU ZAMAN DILINDEN NAMELER DOKULMELIKI HALK TAKTIR ETSIN BAKIN AJDA HANIMEFENDIYE BIR DE DIGER YASITLARINI AJDA HANIMI INSAN ZEVKLE IZLER DIGERLERIDE SANKI TARIHI GECMIS KONSERVE GIBI DEGISIN BAKIM SART

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