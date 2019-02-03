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Siyasi krizdeki Venezuela 3 ton altın sattı alıcısı kim oldu?

Siyasi krizdeki Venezuela 3 ton altın sattı alıcısı kim oldu?

Siyasi krizle boğuşan Venezuela'dan gelen haber şok etti. Venezuela üç ton altın sattı. Bu devasa satış alıcı şirket tarafından açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 03-02-2019 12:47 - Güncelleme: 03-02-2019 12:47

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir yatırım şirketi, siyasi krizin yaşandığı Venezuela'dan üç ton altın aldığını açıkladı. Noor Capital adlı şirketten yapılan açıklamada şirketin herhangi bir "yasa dışı" ya da "yasaklı" işlemde bulunmadığı belirtildi.

21 Ocak'ta gerçekleştirilen altın alım işleminin o gün itibariyle geçerli olan uluslararası standart ve yasalar çerçevesinde yapıldığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca Venezuela'da istikrar sağlanana dek ülkeyle yeni bir işlem yapılmayacağı vurgulandı.

ABD'DE YAPTIRIM TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU
DW'nin haberine göre Noor Capital adlı şirketin Venezuela'daki faaliyetlerini duyuran, Amerikalı senatör Marco Rubio olmuştu. Rubio, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Noor Capital için çalışan bir Fransız vatandaşının Venezuela'dan yine altın çalınması için bugün Caracas'ta olduğu yönünde haberler var. Umarım bunu yapanlar ve uçuş hizmeti sağlayanlara, kendilerinin Hazine'nin yaptırımlarına maruz kalacağını bildirmişsinizdir" yazdı.

GİZEMLİ UÇAKLAR VENEZUELA'DA
Hafta içerisinde Caracas'a inen gizemli bir Rus uçağı da Venezuela'da muhalefetin tepkisine neden olmuştu. Muhalif siyasetçilerden Jose Guerra uçağın altın taşımak için kiralandığını öne sürmüştü.

TÜRKİYE'Yİ DE HEDEFE ALDILAR
Türkiye ve Venezuela arasındaki altın ihracatı da ismi gizli açıklanmayan Amerikalı bir yetkilinin Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamaların ardından gündeme gelmişti. Amerikalı yetkili, Ankara ve Caracas arasındaki ticari ilişkilerin Washington tarafından incelendiği uyarısında bulunmuştu. Haberde Türkiye ve Venezuela arasındaki altın ihracatının incelendiği ve ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımlarının delinip delinmediğine bakıldığı belirtilmişti.

Haberde ABD'li yetkilinin şu ifadelerine yer verilmişti: "Türkiye ve Venezuela'nın ticari faaliyetlerinin doğasına bakıyoruz ve eğer yaptırımlarımızın ihlal edildiğini tespit edersek elbette harekete geçeceğiz."

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