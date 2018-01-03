  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Siyaset kulislerini hareketlendiren sürpriz görüşme!

Siyaset kulislerini hareketlendiren sürpriz görüşme!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceği öğrenildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-01-2018 18:40 - Güncelleme: 03-01-2018 18:40

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, referandum sürecinde partisini ziyaret eden liderlere iade-i ziyarette bulunacak. Anayasa değişikliği sonrasında çıkarılacak uyum yasaları için bir dizi görüşme yapmak üzere Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’dan da randevu isteyen Karamollaoğlu’nun bu çerçevede yarın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile saat 12.00’de görüşeceği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Karamollaoğlu adına geçen hafta Cuma günü tüm partilere randevu başvurusunda bulundu. İlk randevu Kılıçdaroğlu’ndan geldi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Cuma günü görüşmesi bekleniyor.

ERDOĞAN’DAN HENÜZ YANIT YOK

Referandum öncesinde Anayasa değişikliğine destek için Saadet Partisini ziyarete giden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’dan ise Karamollaoğlu’na henüz randevu gün ve saati bildirilmediği öğrenildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de randevu gününü netleştiremediği öğrenildi. Karamollaoğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dan da randevu istedi.

KOLTUKTA 'ADİL SİSTEM' DOSYASI OLACAK

Karamollaoğlu, 'Adil Sistem, Adil Seçim' adını verdiği dosyasında Seçim Kanunları, Siyasi Partiler Kanunu ve Meclis İçtüzüğü’ne dair partisinin tekliflerini sunacak. 22 sayfalık dosyada yüzde 10 seçim barajının kaldırılması, Hazine yardımının bütün partilere hakça yapılması, seçimlerde partiler arası işbirliği imkanı oluşturulması, basın yayın kuruluşlarının tarafsızlığının temin edilmesi, Cumhurbaşkanı aday göstermek için gerekli 100 bin imzanın şeffaf ve kolay olması ile Meclis İçtüzüğü’ne ilişkin değişiklik talepleri yer aldı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Siyaset kulislerini hareketlendiren sürpriz görüşme! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • TRABZOLU !!!!!!! 03 Ocak 2018 22:04 Hemen aklima ekmeletinn bulu$masi geldi haydar ba$ falan ne günlerdi o günler !!!!!!!

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat