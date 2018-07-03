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Siyanürlü intihar paniği! Sevgili ve 3 polis karantinada

Siyanürlü intihar paniği! Sevgili ve 3 polis karantinada

İSTANBUL Ümraniye’de bir kadının siyanür kullanarak intihara teşebbüs ettiği iddia edildi. Kadın, erkek arkadaşı ve olaya müdahale eden 3 polis memuru hastaneye kaldırılarak karantinaya alındı.

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 09:54 - Güncelleme: 03-07-2018 09:54

ÜMRANİYE’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadının siyanür kullanarak intihara teşebbüs ettiği iddia edildi. Kadın, erkek arkadaşı ve olaya müdahale eden 3 polis memuru hastaneye kaldırılarak karantinaya alındı.

Olay, dün akşam saat 18:00 sıralarında Ümraniye Nevzat Demir Spor Tesislerinin arka kısmında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre erkek arkadaşıyla buluşmak için ormanlık alana giden Ayşe Ö.'nün kullandığı lüks aracının lastiği patladı. Bunun üzerine Ödül, erkek arkadaşı Ümit Yılmaz’dan yardım istedi.

‘SİYANÜR İÇTİM' DEDİ... Ayşe Ö.'nün yanına gelen erkek arkadaşı Ümit Yılmaz, aracın lastiğini değiştirmeye çalıştı. Bu sırada çantasında bulunan kimyasal madde olan siyanürü içen Ayşe Ö., erkek arkadaşına intihara teşebbüs ettiğini söyledi. Endişelenen Ümit Yılmaz, hemen polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi.

SEVGİLİSİ VE 3 POLİS MEMURU... Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ayşe Ö. ve erkek arkadaşını hastaneye götürdü. Olaya müdahale eden Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memuru da tedbiren hastaneye götürülerek karantina altına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR... Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ümit Yılmaz ve 3 polis memurunun sağlık durumlarının iyi olduğu, Ayşe Ödül’ün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedbir amaçlı UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Siyanür içerek intihar girişiminde bulunan Ayşe Ö’nün yakınları da durumun haber verilmesi üzerine hastaneye geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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