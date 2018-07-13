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Siyah sarımsak nelere faydalıdır?

Siyah sarımsak nelere faydalıdır?

Siyah sarımsak nedir? Nelere faydalıdır? Nasıl tüketilmelidir? sorusunu TABDER Başkanı Ayhan Ercan'a sorduk bakın ne yanıtlar verdi.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 19:00 - Güncelleme: 13-07-2018 19:00

Sarımsağın faydaları saymakla bitmezken, siyah sarımsağın faydaları çok daha fazla olduğu söylenmektedir. Beyaz sarımsak tüketemeyenler için tadı ve kokusu oldukça iyi olan siyah sarımsağın faydaları nelerdir?TABDER Başkanı Ayhan Ercan yanıtladı. 

Siyah sarımsak fermante edilmiş sarımsaktır, yani 90 gün boyunca belli ısı şartları altında sarımsağın olgunlaşmasıyla ortaya çıkar. Dünyada en büyük siyah sarımsak üreticisi Çin ve Kore'dir ama Türkiye'de ilk defa siyah sarımsak üretilmeye başlanmıştır aynı zamanda dünyanın en kıymet gören taşköprü sarımsağı üretilmeye başlanmıştır. 

Sarımsağın şifa amaçlı kullanıldığı her yerde kullanılabilir. Başta tansiyon yüksekli için ve kanser için olmakla beraber içindeki fermantasyonla birlikte etken madde sayısı 20 kata kadar çıkmaktadır. Günlük bir diş sarımsak kullanılarak bir çok hastalığa karşı koruyucu ve sağlıklı gıda tüketmiş oluruz.

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