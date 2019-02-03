Siyah maskenin bilmediğiniz zararları! İşte popüler maske hakkında gerçekler

Cilt nemlendirmek, lekeleri ve siyah noktaları gidermek için son yılların gözde ürünlerinden olan siyah maskenin sahtelerine kesinlikle dikkat edin. Hemen hemen her yerde popülerliğini koruyan siyah maskelerin sahte olanları cildi son derece hızlı bir şekilde yaşlandırıyor.
CİLT YAPISINI BOZUYOR: Ayrıca haftada birden fazla yapıldığında cildi havasız bıraktığı için ve tüm nemi emdiği için cildi kurutuyor ve daha kötüsü çabuk deforme ediyor. Bu popüler ürünler dermatologlar tarafından tercih edilmiyor. Çünkü uzmanlar, bu maskelerin cilt yapısını bozduklarını düşünüyor. Maskelerin içerisindeki bileşenler, cildin yağlanmasına neden oluyor ve cilt hücrelerine zarar veriyor.
GÜZELLİK UZMANLARI ÖNERİYOR: Ancak güzellik uzmanlarının önerdiği siyah maske, tüm güzellik merkezlerinde uygulanıyor. Aktif kömür, hindistan cevizi kabuğu, bambu, odun, fındık kabuğu gibi maddelerin yüksek ısı kullanılarak laboratuvar şartlarında oluşturulmasıyla meydana gelen siyah maske, kozmetikçilerde veya eczanelerde satılıyor.
GÜZELLİK UZMANLARINA GÖRE FAYDALARI: Öncelikle ilk uygulamada, tıkanan gözenekleri açarak siyah noktaların kolayca temizlenmesini sağlıyor.
- Ciltteki ölü derileri temizler.
- Düzenli olarak kullanıldığında sivilce lekelerin giderilmesine yardımcı olur.
- Kırışıklıkları azaltır.
- Cildin yenilenmesini, canlı ve parlak görünmesini sağlar.
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