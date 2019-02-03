Siyah maskenin bilmediğiniz zararları! İşte popüler maske hakkında gerçekler

Cilt nemlendirmek, lekeleri ve siyah noktaları gidermek için son yılların gözde ürünlerinden olan siyah maskenin sahtelerine kesinlikle dikkat edin. Hemen hemen her yerde popülerliğini koruyan siyah maskelerin sahte olanları cildi son derece hızlı bir şekilde yaşlandırıyor.

CİLT YAPISINI BOZUYOR: Ayrıca haftada birden fazla yapıldığında cildi havasız bıraktığı için ve tüm nemi emdiği için cildi kurutuyor ve daha kötüsü çabuk deforme ediyor. Bu popüler ürünler dermatologlar tarafından tercih edilmiyor. Çünkü uzmanlar, bu maskelerin cilt yapısını bozduklarını düşünüyor. Maskelerin içerisindeki bileşenler, cildin yağlanmasına neden oluyor ve cilt hücrelerine zarar veriyor.