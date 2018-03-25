Siyah Beyaz Aşk'ta skandal o sahneleri rezil ettiler gerçekten de...

Kanal D’nin reytingleri çok yüksek olmasa da sosyal medyada fenomen dizisi Siyah Beyaz Aşk’in 23. bölüm 2. fragmanı izleyenleri kızdırdı. Bildiğiniz üzere Siyah Beyaz Aşk hiçbir zaman reytinglerin zirvesinde yer alan bir dizi olmadı. Sosyal medyada çok konuşuluyor ancak. Fakat bu kez Siyah Beyaz Aşk, o sahneler yüzünden rezil edildi.