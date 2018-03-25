Siyah Beyaz Aşk'ta skandal o sahneleri rezil ettiler gerçekten de...

Kanal D’nin reytingleri çok yüksek olmasa da sosyal medyada fenomen dizisi Siyah Beyaz Aşk’in 23. bölüm 2. fragmanı izleyenleri kızdırdı. Bildiğiniz üzere Siyah Beyaz Aşk hiçbir zaman reytinglerin zirvesinde yer alan bir dizi olmadı. Sosyal medyada çok konuşuluyor ancak. Fakat bu kez Siyah Beyaz Aşk, o sahneler yüzünden rezil edildi.
Başrollerini Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı dizide, Aslı’yla Ferhat’ın kafa seslerinden herkese gına geldi. Özellikle son iki haftadır birbirlerine söyleyemedikleri her şeyi içlerinden geçiren ikilinin kafa seslerini duymak izleyenlerin artık hiç hoşuna gitmiyor.
Bebeği aldırmayan ve Ferhat’a bunu söylemeyen Aslı, kendi içinden konuşunca izleyenler buna daha fazla tahammül edemedi.
İzleyenler bu durum için; “Gına geldi artık bu kafa seslerinden!”, “Herkes içine içine konuşuyor!”, “Artık çok sıkıldım dışlarından konuşmamalarına!”, “Hayaller hayaller bıktık!”, “Bir de birbirinizin yüzüne konuşsanız!” gibi yorumlar yaptılar.
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