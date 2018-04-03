Siyah Beyaz Aşk'ta öpüşme sahnesi geceye damga vurdu!

Kanal D'nin sevilen dizisi Siyah Beyaz Aşk 24. bölüm ile ekrandaydı. Siyah Beyaz Aşk'ın son bölümünde Aslı ve Ferhat'ın öpüşme sahnesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Siyah Beyaz Aşk’ın 2 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde Aslı, bebeğini aldırmadığını itiraf ediyor ve Ferhat’ı kaybetmemek için önemli bir adım atıyor! Aslı’nın bu hamlesine karşılık veren Ferhat, baba olmayı sorguluyor. Öte yandan yaşanan silahlı saldırı, herkesi şok ediyor! Aslı ve Ferhat'ın öpüşme sahnesi ise geceye damgasını vurdu.

SİYAH BEYAZ AŞK 24. BÖLÜM

Aslı’nın aldığı karar sonrası boşanma kararı alan Aslı ile Ferhat, önemli bir eşiktedirler. Ferhat, daha önce Aslı’nın kendisine söylediği acı gerçeklerin yükünü kaldıramamıştır. Aslı’nın bebeğini aldırdığını düşünen Ferhat, kendisini yeniden sorgulamış ve aynada gördüğü suretle başa çıkamamıştır.

Aslı ise kalbine söz geçirmeyi başaramaz. Abisi Cem’in ölümünden sonra hayatını düzene sokmaya çalışan Aslı, Ferhat’tan ayrılmak istemediğinin farkındadır. Hamile olduğunu öğrendikten sonra bebeğini aldırmak için hastaneye gitse de bunu başaramamıştır. Aslı, gerçekleri Ferhat’tan saklama niyetindedir. Fakat bu gerçekler, onun tek başına altından kalkamayacağı türdendir. Aslı ile Ferhat’ın yeni yüzleşmesinde, Aslı bebeğini aldırmadığını itiraf eder. Bu itiraf karşısında büyük bir şok yaşayan Ferhat, ne diyeceğini bilemez. Ferhat, Aslı’nın planını sorgulamaya başlar. Aslı’nın boşanıp tek başına çocuğunu büyütme kararı karşısında adeta çılgına döner.

Ferhat, Aslı’nın amacını sorgulamaya başlar. Aslı’nın kendisinden ne istediğini sorgulayan Ferhat, beklemediği bir karşılık alır. Zira Aslı’nın tek isteği; Ferhat’tır. İkilinin arasındaki buzlar erir ve eski günlerine dönebilmek için büyük bir uğraş vermeye başlarlar.

Öte yandan herkesin gözleri önünde korkunç bir olay yaşanır. Hedefte bu kez Ferhat’ın kardeşi Yiğit vardır. Yiğit, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrar ve onun için ölüm kalım savaşı başlar.

  • Medya 03 Nisan 2018 08:24
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Siyah Beyaz Aşk'ta öpüşme sahnesi geceye damga vurdu! videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • pes dogrusu.. 03 Nisan 2018 08:50 su türk dizilerinden türk örf ve adetine uymayan, gayr-i ahlaki öpüsme sahnelerini kaldirin. reyting ugruna utanmasalar seyircinin önünde cima edecekler. aile yapimizi bozmak icin hazirlanan bu tür diziler, genclerimizin ahlak yapisini bozuyor, kötü örnek oluyor. sayin rtük üyeleri lütfen bu olaya bir el atin. öpüsme sahneleri yasaklansin. filmde öpüsenlerin nasil bir ailesi, nasil bir inanc yapilari var ya... valla hayret!

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro