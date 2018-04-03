Siyah Beyaz Aşk'ta öpüşme sahnesi geceye damga vurdu!

Kanal D'nin sevilen dizisi Siyah Beyaz Aşk 24. bölüm ile ekrandaydı. Siyah Beyaz Aşk'ın son bölümünde Aslı ve Ferhat'ın öpüşme sahnesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Siyah Beyaz Aşk’ın 2 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde Aslı, bebeğini aldırmadığını itiraf ediyor ve Ferhat’ı kaybetmemek için önemli bir adım atıyor! Aslı’nın bu hamlesine karşılık veren Ferhat, baba olmayı sorguluyor. Öte yandan yaşanan silahlı saldırı, herkesi şok ediyor! Aslı ve Ferhat'ın öpüşme sahnesi ise geceye damgasını vurdu.

SİYAH BEYAZ AŞK 24. BÖLÜM

Aslı’nın aldığı karar sonrası boşanma kararı alan Aslı ile Ferhat, önemli bir eşiktedirler. Ferhat, daha önce Aslı’nın kendisine söylediği acı gerçeklerin yükünü kaldıramamıştır. Aslı’nın bebeğini aldırdığını düşünen Ferhat, kendisini yeniden sorgulamış ve aynada gördüğü suretle başa çıkamamıştır.

Aslı ise kalbine söz geçirmeyi başaramaz. Abisi Cem’in ölümünden sonra hayatını düzene sokmaya çalışan Aslı, Ferhat’tan ayrılmak istemediğinin farkındadır. Hamile olduğunu öğrendikten sonra bebeğini aldırmak için hastaneye gitse de bunu başaramamıştır. Aslı, gerçekleri Ferhat’tan saklama niyetindedir. Fakat bu gerçekler, onun tek başına altından kalkamayacağı türdendir. Aslı ile Ferhat’ın yeni yüzleşmesinde, Aslı bebeğini aldırmadığını itiraf eder. Bu itiraf karşısında büyük bir şok yaşayan Ferhat, ne diyeceğini bilemez. Ferhat, Aslı’nın planını sorgulamaya başlar. Aslı’nın boşanıp tek başına çocuğunu büyütme kararı karşısında adeta çılgına döner.

Ferhat, Aslı’nın amacını sorgulamaya başlar. Aslı’nın kendisinden ne istediğini sorgulayan Ferhat, beklemediği bir karşılık alır. Zira Aslı’nın tek isteği; Ferhat’tır. İkilinin arasındaki buzlar erir ve eski günlerine dönebilmek için büyük bir uğraş vermeye başlarlar.

Öte yandan herkesin gözleri önünde korkunç bir olay yaşanır. Hedefte bu kez Ferhat’ın kardeşi Yiğit vardır. Yiğit, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrar ve onun için ölüm kalım savaşı başlar.