'Siyah Beyaz Aşk'ı sarhoşken mi yazdınız' böylesi görülmedi

Başrollerinde Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı, Kanal D ekranlarında her pazartesi izleyici karşısına çıkan Siyah Beyaz Aşk'ın son hamlesi izleyiciyi delirtti. Peki Siyah Beyaz Aşk izleyicisini bu kadar rahatsız eden ne oldu?

Kanal D ekranlarında izleyenlerle buluşan Siyah Beyaz Aşk dizisinde Aslı ile Ferhat’ın aşkının tam ortasına giren Vildan karakteri zaten dizinin hayranlarını iyice rahatsız etmişti. Ferhat ile Vildan kuzen… Geçmiş zamanda Ferhat’ın sarhoş olduğu bir gün tek gecelik ilişki yaşıyorlar. Sonra hiç bir yakınlaşmaları olmuyor. Vildan hamile kalıyor ve dizide herkesin Cüneyt’in kızı olarak bildiği Özge aslında Ferhat’ın kızı çıkıyor.