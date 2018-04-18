'Siyah Beyaz Aşk'ı sarhoşken mi yazdınız' böylesi görülmedi

Kanal D ekranlarında her pazartesi izleyici karşısına çıkan Siyah Beyaz Aşk'ta yaşananlar izleyici çıldırttı. Son olanlardan sonra ise Siyah Beyaz Aşk'ın reytingleri otomatik olarak düştü. Peki izleyici neye çıldırdı?

'Siyah Beyaz Aşk'ı sarhoşken mi yazdınız' böylesi görülmedi

Başrollerinde Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı, Kanal D ekranlarında her pazartesi izleyici karşısına çıkan Siyah Beyaz Aşk'ın son hamlesi izleyiciyi delirtti. Peki Siyah Beyaz Aşk izleyicisini bu kadar rahatsız eden ne oldu?

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'Siyah Beyaz Aşk'ı sarhoşken mi yazdınız' böylesi görülmedi

Kanal D ekranlarında izleyenlerle buluşan Siyah Beyaz Aşk dizisinde Aslı ile Ferhat’ın aşkının tam ortasına giren Vildan karakteri zaten dizinin hayranlarını iyice rahatsız etmişti. Ferhat ile Vildan kuzen… Geçmiş zamanda Ferhat’ın sarhoş olduğu bir gün tek gecelik ilişki yaşıyorlar. Sonra hiç bir yakınlaşmaları olmuyor. Vildan hamile kalıyor ve dizide herkesin Cüneyt’in kızı olarak bildiği Özge aslında Ferhat’ın kızı çıkıyor.

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'Siyah Beyaz Aşk'ı sarhoşken mi yazdınız' böylesi görülmedi

Son haftalarda dizinin hayranları senaristlerin bu sahneleri sarhoş bir anlarında yazdıkları yorumlarıyla sosyal medyayı inletmişti. Aslı ile Ferhat’ın aşkı beklenirken ortaya atılan bu Vildan entrikaları seyircileri çok rahatsız etmişti. Dizinin son 3 haftalık reyting sonuçları bu entrika dalgasının da etkisiyle düşüşe geçti.

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'Siyah Beyaz Aşk'ı sarhoşken mi yazdınız' böylesi görülmedi

Siyah Beyaz Aşk dizisinin son bölümünün aldığı reyting Kanal D’de büyük huzursuzluk yarattı. Sina Koloğlu ise dizide Vildan’ın düşürüldüğü noktaya güçlü bir itiraz yaptı. İşte Sina Koloğlu’nun yazısındaki detay:

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