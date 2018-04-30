Siyah Beyaz Aşk setinde inanılmaz olay bunu gerçekten yaptılar

Fenomen Türk dizilerinde fark edemediğimiz çekim hataları akıllara zarar. Onlardan biride Pazartesi akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Siyah Beyaz Aşk. Siyah Beyaz Aşk 28.yeni bölümü Pazartesi akşamı yayınlanacak ama Siyah Beyaz Aşk çekim hataları görenleri şoke etti.

Siyah Beyaz Aşk setinde inanılmaz olay bunu gerçekten yaptılar

Arap dünyası Türk dizilerine kelimenin tam manasıyla bayılıyor. Türkiye'de izlenmediği için rafa kaldırılan diziler bile az bölüm sayısına rağmen orada rağbet görüyor, çılgınlar gibi izleniyor. Hal böyle olunca tüm o meraklı gözler Siyah Beyaz Aşk'ın üzerine dikiliyor. Arap izleyicilerinin kurduğu bir Instagram sayfası Türk dizilerinde gözlerden kaçan ancak hiç yenir yutulur cinsten olmayan o hataları bir bir ifşa etti. Ve hatalar gerçekten akıl alır gibi değil. Ancak Siyah Beyaz Aşk'ın hataları hiç mi hiç akıl alır gibi değil. İçerisinde öyle hatalar var ki akıllara durgunluk veriyor. Örneğin bu sahnede olduğu gibi... Kendi kendini imha eden adam. Ferhat'ın odaya girdiği bu sahnede yerde biri var. Kafasında ise çuval var. Hadi gelin bir iki saniye sonrasına geçelim ne olacak.

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Siyah Beyaz Aşk setinde inanılmaz olay bunu gerçekten yaptılar

Bir anda adam yok oluyor. Sanki kendi kendini imha etmiş gibi değil mi?

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Siyah Beyaz Aşk setinde inanılmaz olay bunu gerçekten yaptılar

Buna söyleyecek tek kelime bile yok. O kameranın dizinin ortasında işi nedir?

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Siyah Beyaz Aşk setinde inanılmaz olay bunu gerçekten yaptılar

Aslı'nın kafasına silah dayandığı bu sahneyi unuttunuz mu? Unutmuş olabilirsiniz. Şimdi bir ayrıntıya dikkat. Koltukların üst tarafları yok. Yani kafa yaslayacak bir yer yok. Peki ya sahnenin devamında?

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