Siyah Beyaz Aşk setinde inanılmaz olay bunu gerçekten yaptılar

Arap dünyası Türk dizilerine kelimenin tam manasıyla bayılıyor. Türkiye'de izlenmediği için rafa kaldırılan diziler bile az bölüm sayısına rağmen orada rağbet görüyor, çılgınlar gibi izleniyor. Hal böyle olunca tüm o meraklı gözler Siyah Beyaz Aşk'ın üzerine dikiliyor. Arap izleyicilerinin kurduğu bir Instagram sayfası Türk dizilerinde gözlerden kaçan ancak hiç yenir yutulur cinsten olmayan o hataları bir bir ifşa etti. Ve hatalar gerçekten akıl alır gibi değil. Ancak Siyah Beyaz Aşk'ın hataları hiç mi hiç akıl alır gibi değil. İçerisinde öyle hatalar var ki akıllara durgunluk veriyor. Örneğin bu sahnede olduğu gibi... Kendi kendini imha eden adam. Ferhat'ın odaya girdiği bu sahnede yerde biri var. Kafasında ise çuval var. Hadi gelin bir iki saniye sonrasına geçelim ne olacak.