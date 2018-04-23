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Siyah Beyaz Aşk 28.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Aslı Ferhat'ın çocuğunu öğreniyor

Siyah Beyaz Aşk 28.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Aslı Ferhat'ın çocuğunu öğreniyor

Kanal D'nin izleyiciyi aşklarına hayran bıraktıran dizisi Siyah Beyaz Aşk 27.son bölümde nefesler tutuldu. Ferhat Aslı'ya Vildan gerçeğini söyleyecek mi? Siyah Beyaz Aşk 27.son bölüm ardından 28.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Siyah Beyaz Aşk 28.yeni bölüm fragmanı.

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 14:55 - Güncelleme: 23-04-2018 14:55

Kanal D ekranlarının izleyici tarafından beğeniyle izlenen dizisi Siyah Beyaz Aşk 27.son bölümde Ferhat, Aslı'ya Vildan ile ilgili gerçeği söyleyecek mi? Siyah Beyaz Aşk 27.son bölüm ardından 28.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Siyah Beyaz Aşk 27.son bölümde neler oldu özetine bakalım hemen ardından Siyah Beyaz Aşk 28.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

SİYAH BEYAZ AŞK 26.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI ÖZETİ;  Ferhat, Özge sırrını Aslı’dan saklıyor olmanın ağırlığı altında giderek ezilir. Aşklarında böyle bir sırrın olmasını istemeyen Ferhat, Aslı’ya her şeyi itiraf edebilecek midir? Aslı ise Jülide hakkında hiçbir şey bilmediğinin farkına varır ve yeğeninin geçmişini araştırmak ister. Jülide ve Vildan arasındaki yakınlık, Aslı’yı farkında olmadan Özge sırrını öğrenmeye yaklaştıracaktır. Ferhat, Aslı’yı Vildan’dan uzak tutmaya çalışsa da ikilinin yüzleşmelerine engel olması kolay olmayacaktır.
Yiğit, Necdet cinayetindeki sırrı çözmeye yaklaştıkça giderek karanlık tarafa geçer. Kardeşindeki bu değişimi fark eden Ferhat, Yiğit’i durdurmak için harekete geçtiğinde kendi geçmişi ile ilgili büyük sırra yaklaştığından habersizdir. 

Yiğit’in adımlarını uzaktan izleyen Namık ise, Yiğit’in gerçeklere ulaşmasına engel olmak adına elinden geleni yapar. Ancak bu uğurda aldığı bir karar kendisinin bile hesap edemeyeceği bir duruma neden olacaktır. Jülide ve İdil arasındaki gerginlik kimsenin tahmin edemeyeceği bir sonuç doğurur. Bu beklenmedik sonuca şahit olan sürpriz bir isim ise kurulacak yeni bir ittifakın habercisidir.

SİYAH BEYAZ AŞK 28.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Nisan 2018 15:22 İnsallah final olmaz

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