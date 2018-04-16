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Siyah Beyaz Aşk 27.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Ferhat Cüneyt'i öldürecek mi

Siyah Beyaz Aşk 27.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Ferhat Cüneyt'i öldürecek mi

Kanal D'nin izleyiciyi aşklarına hayran bıraktıran dizisi Siyah Beyaz Aşk 26.son bölümde nefesler tutuldu. Ferhat, Cüneyt'i öldürecek mi? Siyah Beyaz Aşk 26.son bölüm ardından 27.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Siyah Beyaz Aşk 27.yeni bölüm fragmanı.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 15:57 - Güncelleme: 16-04-2018 15:57

Kanal D ekranlarının izleyici tarafından beğeniyle izlenen dizisi Siyah Beyaz Aşk 26.son bölümde Ferhat, Aslı'ya verdiği sözü tutup Cüneyt'i öldürmekten vazgeçti mi? Siyah Beyaz Aşk 26.son bölüm ardından 27.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Siyah Beyaz Aşk 26.son bölümde neler oldu özetine bakalım hemen ardından Siyah Beyaz Aşk 27.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

SİYAH BEYAZ AŞK 26.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Ferhat, Jülide’nin söylediklerinin doğru olup olmadığının peşine düşerken, bir yandan da Aslı’yı bu meseleden uzak tutmaya çalışır. Ancak, bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Eve geri dönen Cüneyt, Özge’yi kullanarak evde kalmayı amaçlar. Ancak Ferhat’ın bu konuda başka bir çözüm yolu olacaktır. Ferhat bir yandan da Cüneyt’e yardım eden köstebeğin peşindedir. Ferhat’ın bu yolda ulaşacağı kişi, onu şoke edecektir.

Ferhat’ın evden gitmesine mani olmak isteyen Namık’ın tercih ettiği yol başta Aslı olmak üzere evdeki herkesi şaşırtacaktır. Özge meselesi ile Aslı ve Ferhat’ın arasını açmayı planlayan Jülide hedefine ulaşacağını düşünürken, ev içerisinde kendisini bekleyen başka bir tehlikeden habersizdir.

Yiğit, Necdet cinayetinin arkasındaki sırrı çözmeye yaklaştıkça, önüne yeni engeller çıkar. Giderek Namık Emirhan ismine yaklaşan Yiğit hiç beklemediği bir tehlike ile karşı karşıya kalacaktır.
 

SİYAH BEYAZ AŞK 27.YENİ BÖLüM FRAGMANI YAYINLANDI MI; henüz değil. Ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

 

 

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