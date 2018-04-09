Siyah Beyaz Aşk 26.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Aslı ile Ferhat sil baştan!

Kanal D ekranlarında izleyicinin merak kavuşmalarını beklediği Siyah Beyaz Aşk'ın Aslı ile Ferhat'ı sonunda yeni kararlar aldı. Aslı ile Ferhat'ın mutluluk sahneleri izleyiciyi mutlu etti. Peki Yiğit öldü mü? Siyah Beyaz Aşk 25.son bölüm ardından Siyah Beyaz Aşk 26.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Siyah Beyaz Aşk 25.son bölümde neler olmuş özetine bakalım hemen ardından Siyah Beyaz Aşk 26.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

SİYAH BEYAZ AŞK 25.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Yiğit güvenlik gereği İstanbul dışında bir yere yerleştirilir. Ancak burada öğreneceği çok önemli bir bilgi Yiğit’i, ailesiyle ilgili gerçeğe yaklaştıracak ve büyük bir tehlikeyi beraberinde getirecektir. Yiğit’in başına gelen olay, Ferhat’ın hayatını tekrar sorgulamasına sebep olur. Ferhat artık yeni bir karar almak zorundadır.

Namık ve Azad’ın yüzleşmesi yeni bir ortaklığın habercisidir, Cüneyt’in alacağı bir karar Namık’ı ters köşeye yatıracaktır. Cüneyt planını ustalıkla uygularken, sebep olacağı olayların henüz farkında değildir.

Teyzesi Aslı’nın hayatını karartmaya kararlı olan Jülide, adım adım hedefe ilerlemektedir. Ferhat’la ilgili bir gerçeğe ulaşır ki, değil Aslı’nın kaderi, konaktaki herkesin kaderinin yeniden yazılması an meselesidir.

Namık’tan yana istediği desteği bulamayan Cüneyt gemileri yakar. Artık ortaya çıkmanın vakti gelmiştir. Onun eve gelişiyle öyle bir sırrı açığa çıkartır ki, Aslı ve Ferhat’ın aşkı yeniden sınanmaya mahkûm olacaktır.

SİYAH BEYAZ AŞK 26.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; 25.bölümden sonra yayınlanacak olan Siyah Beyaz Aşk 26.yeni bölüm fragmanı, haberimizde olacak.