Siyah Beyaz Aşk 25.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Yiğit ölecek mi

SİYAH BEYAZ AŞK 24.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Ferhat’ın operasyona gitmesine engel olmaya çalışan Aslı, bebeği aldırmadığını itiraf eder. Aslı, ikinci kez eline aldığı silahı bu sefer kime doğrultacak? Namık’ın değişen tavırlarına dayanamayan İdil, kapalı kapılar ardında intikam peşinde. İdil’in sabrını taşıran son damla ne olacak? Cüneyt ile yaptığı işbirliğinin sonu nereye varacak?

Baba olacağını öğrenen Ferhat yaşadığı dünyanın buna uygun olmadığını düşünürken, Yiğit onun yanında. Bebeğinin kalp atışını duyan Ferhat karanlık dünyasından çıkmak isterken Yiğit, Ferhat yüzünden karanlığa mı gömülecek? Ailesinden geriye kalan tek kişi olduğu için Aslı, Jülide’ye dört elle sarılmışken, Jülide’nin karanlık yüzü yavaşça ortaya çıkıyor. Yıllar öncesinden Namık’la Jülide’yi buluşturan kirli geçmişte neler saklı?

Siyah Beyaz Aşk </a>24. bölüm 2. fragmanı" src="http://www.internethaber.com/video-embed/1859571?ap=0" scrolling="no" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">

SİYAH BEYAZ AŞK 25.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI MI; henüz değil. Siyah Beyaz Aşk 24.yeni bölüm fragmanının hemen ardından haberimizde olacak.