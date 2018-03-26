Siyah Beyaz Aşk 24.yeni bölüm fragmanında Ferhat nereye gidiyor

Kanal D'nin sevilen dizisi Siyah Beyaz Aşk 23.son bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Aslı'nın bebeği aldırmaması izleyiciyi memnun etti ama kimse neden Ferhat'a söylemediğini anlamadı. Siyah Beyaz Aşk 23.son bölümün ardından Siyah Beyaz Aşk 24.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hadi gelin Siyah Beyaz Aşk 23.son bölümde neler oldu özetine bakalım hemen ardından Siyah Beyaz Aşk 24.yeni bölüm fragmanına bakalım.

SİYAH BEYAZ AŞK 23.YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Ferhat’tan ayrılmayı kafasına koyan Aslı içinden onu sevdiğini haykırsa da geri adım atmaz, aldırmaktan vazgeçtiği bebeğini de tek başına büyütmeye kararlıdır. Aslı tüm bu kararların arkasında durabilecek mi? Ferhat gerçeği çok geç olmadan öğrenebilecek mi?

Bu arada Aslı ailesinden geriye kimsenin kalmadığını düşünürken hayatına giren yeğeni Jülide, büyük bir sırrı da beraberinde getirir. Aslı’nın bunca zaman ablasından ve annesinden ayrı kalmasına sebep olan büyük sır nedir? Genç, masum, mağdur görünen Jülide ile Aslı’nın hayatında neler değişecek?

Ferhat ise Namık’la birlikte hayatının en büyük işine adım atarken tehlikenin farkındadır. Aslı’yı ve bebeğini kaybettiğini düşünen Ferhat gözünü karartmış ölüme yürürken, Yiğit de aynı davanın peşindedir. Ferhat’ın karşısına çıkan Yiğit onu kaybetmemek için neleri göze alacak?

SİYAH BEYAZ AŞK 24.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI; henüz değil. Yayınlanır yayınlanmaz ise haberimizde olacak.