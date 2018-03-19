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Siyah Beyaz Aşk 23.yeni ölüm fragmanında Aslı bebeği aldırıyor mu

Siyah Beyaz Aşk 23.yeni ölüm fragmanında Aslı bebeği aldırıyor mu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Siyah Beyaz Aşk 22.son bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Ferhat, Aslı'nın hamile olduğunu öğrendi, peki şimdi ne olacak? Siyah Beyaz Aşk 22.son bölümün hemen ardından Siyah Beyaz Aik 23.yeni bölüm fragmanı geldi.

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 16:00 - Güncelleme: 19-03-2018 16:00

Kanal D'nin sevilen dizisi Siyah Beyaz Aşk, 22.son bölümü ile ekrana geldi ve izleyici yeni bölümü şimdiden merak etmeye başladı. Siyah Beyaz Aşk 22.son bölümde Ferhat, Aslı'nın hamile olduğunu öğrendi, garip bir ruh haline büründü. Peki şimdi ne olacak izleyici bu sorunun cevabını merak ediyor. Siyah Beyaz Aik 22.son bölümün hemen ardından Siyah beyaz Aşk 23.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Önce gelin Siyah Beyaz Aşk 22.son bölüm özetien bir bakalım hemen ardından 23.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

SİYAH BEYAZ AŞK 22.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Siyah Beyaz Aşk 22. Bölümde Ferhat ile Aslı'nın boşanma kararı herkesi şok ediyor; müjdeli haber kafaların karışmasına sebep oluyor!

Aslı büyük bir kaza geçirirken koruyucu meleği yanındadır. Boşanma kararı alan Aslı ve Ferhat, kazanın ardından üç kişi olduklarını öğrenirler. Her şey bitti dedikleri anda Aslı’nın hamile olduğunu öğrenen çift, aldıkları bu haberle yeni bir başlangıç yapabilecek mi?

Azad hesabına köstebekliğe soyunan Cüneyt eve girebilmek için Gülsüm’ü kullanırken, Gülsüm vicdan azabıyla baş başa. Sevdiklerine ihanet etmek zorunda kalan Gülsüm’ün sırrı açığa çıkacak mı?
Emirhanların kapısını çalan misafir ise herkesi şok eder. En çok da Aslı için büyük sürpriz olacaktır…

SİYAH BEYAZ AŞK 23.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde bulabilirsiniz.

 

 

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