Siyah Beyaz Aşk 23. bölüm fragmanı

Siyah Beyaz Aşk 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Siyah Beyaz Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak? Siyah Beyaz Aşk 26 Mart 2018 Pazartesi akşamı Kanal D'de...

Erkeğin kararmış kalbine, çiçek açtırmaya yemin etmiş bir kadın düşer. Can alan el, hayat veren elle buluşur. Aşk en olmazı oldurur. Çünkü aşk bütün kötülükleri temize çeker, değiştirir, iyileştirir...

Ferhat, peşine düştüğü adamı yaşatmak için bir doktora ihtiyaç duyar. Kendini insanları iyileştirmeye adamış olan doktor Aslı ile yolları bu sebeple kesişir. Hayatta asla yan yana gelemeyecek, siyahla beyaz kadar zıt iki insan...

Aslı, zorla alıkonulduğu çiftlikte baskı altında yaralı bir adama hayat vermeye çalışırken görmemesi gereken bir şey görür. İyilik meleği sandığı, Ferhat’ın dayısı Namık’ın aslında bir katil olduğuna tanık olur. Artık Aslı’nın yaşaması imkansızdır. Namık tarafından ölüm fermanı imzalanır.

Ferhat tam Aslı’yı öldüreceği sırada ona yaşaması için bir şans tanır. Aslı’nın hayatını değiştirecek tek bir şartla. Bu 'şart' hem Aslı’nın hem de Ferhat’ın hayatını kökünden değiştirecektir.