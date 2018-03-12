Siyah Beyaz Aşk 22.yeni bölüm fragmanı geldi Aslı kararının arkasında mı

Cem'in ölümü Aslı'yı derinden yaraladı. Herkes Aslı'nın kendisine nasıl bir rota çizeceğini merak ediyor. Öte yandan Ferhat hala Aslı'yı kararından vazgeçirmeye uğraşırken Aslı'nın yeni alacağı kararlar konusunda ne yapacağını bilemiyor. Siyah Beyaz Aşk 21.son bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Zaten Siyah Beyaz Aşk'ı kaçırmadan seyredenler yeni bölüm fragmanını sabırsızlıkla bekler oldu ki Siyah Beyaz Aşk 22.yeni bölüm fragmanı geldi. Şimdi kafalardaki soru şu Ferhat, Aslı'yı kararından döndürebilecek mi? İşte Siyah Beyaz Aşk 22.yeni bölüm fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK 21.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; Yeter, İdil’in foyasını ortaya çıkarırken, İdil’in eline geçen koz sadece Yeter’i değil Gülsüm’ü de zor durumda bırakır. Yeter, Gülsüm için İdil’in bu savaşı kazanmasına izin mi verecek?

Aslı, Ferhat’tan uzak durmak isterken Ferhat aşkının peşini bırakmamaya kararlı. Her yerde Aslı’yı arayan Ferhat onu bulduğunda Aslı çoktan kararını vermiştir. Bu karar ikisini de sonsuza kadar etkileyecek bir karardır…

SİYAH BEYAZ AŞK 22.YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ; henüz değil. Gelir gelmez burada olacak.