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Siyah Beyaz Aşk 21.yeni bölüm fragmanı geldi Aslı Ferhat'ı kaybediyor mu

Siyah Beyaz Aşk 21.yeni bölüm fragmanı geldi Aslı Ferhat'ı kaybediyor mu

Siyah Beyaz Aşk 20.son bölümün ardından gelen Siyah Beyaz Aşk 21.yeni bölüm fragmanı izleyiciyi hayli üzeceğe benziyor. Aslı'nın Ferhat'ı ikna etme çabaları sonuç verecek mi? Peki Siyah Beyaz Aşk 20.son bölümde neler oldu? Siyah Beyaz Aşk 20.son bölüm ardından Siyah Beyaz Aşk 21.yeni bölüm fragmanı geldi.

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Eklenme Tarihi: 05-03-2018 16:00 - Güncelleme: 05-03-2018 16:00

Cem'in ölümü neleri değiştirecek? Aslı, Ferhat'ı ikna edebilecek mi? Kanal D ekranlarında her pazartesi saat 20.00'de izleyici ile buluşan Siyah Beyaz Aşk dizisinde işler iyice sarpa sarmaya, Aslı ve Ferhat'ın yüzü bir an olsun gülmemeye devam ediyor. Siyah Beyaz Aşk 20. son bölümde neler oldu? Cem'in ölümünden sonra neler değişti. Peki Siyah Beyaz Aşk 20.bölümün ardından Siyah Beyaz Aşk 21.yeni bölüm fragmanı geldi mi? Siyah Beyaz Aşk 20.bölüm ardından Siyah Beyaz Aşk 21.yeni bölüm fragmanını aramaya başladınız. Siyah Beyaz Aşk 21.yeni bölüm fragmanı geldi. Ama önce gelin Siyah Beyaz Aşk 20.bölüm özetini okuyalım.

SİYAH BEYAZ AŞK 20.YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU; Aslı, Cem öldükten sonra yaşadığı hayatı gözden geçirir. Ferhat’ın yanında kaldığı için Cem’i kaybettiğini düşünen Aslı, dönüştüğü kişiyi sorgular. Aslı bu dönüşümle başa çıkabilecek mi?

Yiğit, Ferhat’ın gerçekleri bilmesi gerektiğini düşünürken Aslı, Ferhat’ı korumak için ona engel olmaya çalışır. Yiğit, Ferhat’a Namık’ın oğlu olduğunu söyleyecek mi? Ferhat, Abidin’le omuz omuza ailesine kimin saldırdığını bulmaya çalışırken, esas düşman yanları başındadır. Abisinin katilinin Cüneyt olduğunu anlayan Aslı onunla karşı karşıya kalınca ne yapacak? 

SİYAH BEYAZ AŞK 21.YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ; henüz değil. Ancak gelir gelmez haberimizde olacak...

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