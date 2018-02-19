Siyah Beyaz Aşk 19.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Aslı Ferhat aşkı yarım mı kalıyor

Sinemanın kurallarından biridir; perde de silah görünüyorsa, o eninde sonunda patlar. Siyah Beyaz Aşk'ta silahlar patladı... Siyah Beyaz Aşk 17.bölümde Aslı ile Ferhat'ın aşk sahneleri izleyicilerin aklına kazınmışken 18.son bölümde kursaklarında kaldı. Çünkü Siyah Beyaz Aşk 18.son bölümde silahlar konuştu, insanlar kaçırıldı. Siyah Beyaz Aşk 18.son bölümü açık uçlu bir finalle bitince izleyici hemen 'Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı' ve 'Siyah Beyaz Aşk 19.yeni bölüm fragmanı'nı aramaya başladı.' Siyah Beyaz Aşk 19.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ama gelin önce Siyah Beyaz Aşk 18.son bölümde neler yaşandı ona bakalım... Bu arada Siyah Beyaz Aşk 19.yeni bölümü ile 26 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

SİYAH BEYAZ AŞK 18.YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU; Aslı ile Ferhat, aralarındaki engelleri kaldırdıktan sonra kendilerini aşkın kollarına bırakırlar. Fakat bu mutluluk anları çok uzun sürmez. Ailelerinin başına gelen belaların sorumlusu olarak Aslı'yı gören Namık Emirhan, onun öldürülmesi için Cüneyt'e emir verir. Namık Emirhan'ın sağ kolu olmak isteyen Cüneyt, hırsları için Aslı'yı öldürmeye karar verir.

Aslı, yapılan plan sonucu kaçırılır. Ferhat'a bir kötü haber de Yiğit'in oğlu Özgür'den gelir. Özgür de kaçırılır ve Ferhat, kardeşi Yiğit ile birlikte hareket etmek durumunda kalır. Ferhat, Aslı'yı kurtarabilecek mi? Cüneyt, Namık Emirhan'ın gözüne girebilecek mi? Ferhat ile Namık Emirhan'ın yeni yüzleşmesi nasıl sonuçlanacak?

Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 19 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

SİYAH BEYAZ AŞK 19.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada sizlerle olacak...