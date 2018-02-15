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Siyah Beyaz Aşk 18.yeni bölüm fragmanında izleyiciye şok Aslı'yı kim kaçırıyor

Siyah Beyaz Aşk 18.yeni bölüm fragmanında izleyiciye şok Aslı'yı kim kaçırıyor

Yayınlanan 17.son bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen Siyah Beyaz Aşk'ın 18.yeni bölüm fragmanı yayınlandı izleyenler şoke oldu. Siyah Beyaz 17.son bölümdeki aşk sahneleri 18.yeni bölümde korkuya bırakacak. Siyah Beyaz Aşk 18.yeni bölümü 19 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de olacak. Siyah Beyaz Aşk 18.yeni bölüm fragmanı ise haberimizde...

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Eklenme Tarihi: 15-02-2018 15:30 - Güncelleme: 15-02-2018 15:30

Onlar ekranın en tutkulu aşıkları Aslı ile Ferhat... Siyah Beyaz Aşk izleyicisi haftalardır Aslı ile Ferhat'ın uzlaşıp, aşklarını yaşamalarını bekliyordu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Siyah Beyaz Aşk 17.son bölümde izleyici nihayet Aslı ile Ferhat'tan bekledikleri o aşk dolu sahneleri görebildiler. Siyah Beyaz Aşk, 17.son bölümdeki aşk dolu dakikalar 18.yeni bölümde yerine korkuya bırakacak. Siyah Beyaz Aşk 17.son bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler hemen 'Siyah Beyaz Aşk 18.yeni bölüm fragmanı' ve 'Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı'nı aramaya başladılar. Siyah Beyaz Aşk 18.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Aslı kaçırılıyor. Peki Siyah Beyaz Aşk 18.yeni bölümde neler olacak? Gelin önce Siyah Beyaz Aşk 17.son bölümde neler yaşanmış ona bakalım ardından 18.yeni bölüm fragmanını izleyelim. Bu arada Siyah Beyaz Aşk 18.yeni bölümü ile 19 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

SİYAH BEYAZ AŞK 17.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI; Aslı, Ferhat’ı terk etmeye karar verir. Ama söz konusu kişi Ferhat olunca pek Aslı'yı bırakmaya niyeti yok. Ferhat, Aslı’yı durdurmaya çalışırken kaza geçirirler. Ölümden dönen çiftin hayata tutunmak için, birbirlerinden başka bir şeyleri yoktur. İdil, Yeter’in onu merdivenlerden ittiğini söyleyince ortalık karıştı. Namık bebeğinin ölümünden Yeter’i sorumlu tutar ve onu Bolu’ya göndermeye karar verir. Ancak kapı önüne konan Yeter’in elinden tutmak için uzun zamandır bekleyen bir başkası vardır. Aslı ve Ferhat herkesten ve her şeyden uzak romantik bir gece geçirirken, yanı başlarında Cüneyt’in onlar için hazırladığı kötü sürprizden haberleri yoktur. Güzel ve Çirkin’in birbirine kavuştuğu bu gece hangi sürprizlere gebe? Bizleri bir bebek bekliyor olabilir mi?

SİYAH BEYAZ AŞK 18.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK; Aslı ile Ferhat, aralarındaki engelleri kaldırdıktan sonra kendilerini aşkın kollarına bırakırlar. Fakat bu mutluluk anları çok uzun sürmez. Ailelerinin başına gelen belaların sorumlusu olarak Aslı'yı gören Namık Emirhan, onun öldürülmesi için Cüneyt'e emir verir. Namık Emirhan'ın sağ kolu olmak isteyen Cüneyt, hırsları için Aslı'yı öldürmeye karar verir.

Aslı, yapılan plan sonucu kaçırılır. Ferhat'a bir kötü haber de Yiğit'in oğlu Özgür'den gelir. Özgür de kaçırılır ve Ferhat, kardeşi Yiğit ile birlikte hareket etmek durumunda kalır. Ferhat, Aslı'yı kurtarabilecek mi? Cüneyt, Namık Emirhan'ın gözüne girebilecek mi? Ferhat ile Namık Emirhan'ın yeni yüzleşmesi nasıl sonuçlanacak?

Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 19 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

SİYAH BEYAZ AŞK 18.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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