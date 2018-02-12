Siyah Beyaz Aşk 18.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Aslı hamile mi büyük sürpriz!

Aslı ve Ferhat kavuşamıyor, izleyici kahroluyor. 16 bölüm onların kavuşmasını beklemekle geçti. Siyah Beyaz Aşk'ın 17.son bölümü adeta izleyici için bir şölen oldu. Aslı ve Ferhat'ın aşklarını kurtarma çabaları izleyicilere 'Sonunda!' dedirtti. Siyah Beyaz Aşk 17.son bölüm yayınlanır yayınlanmaz dizinin fanatikleri hemen internette 'Siyah Beyaz Aşk 18.yeni bölüm fragmanı' ve 'Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı'nı aramaya koyuldu. Siyah Beyaz Aşk 18.yeni bölüm fragmanı yayınlandı ama gelin bizler önce Siyah Beyaz Aşk 17.son bölümde neler yaşandı ona bir bakalım. Çünkü Siyah Beyaz Aşk 17.son bölümde yaşananlar ilerisi için bizlere ipucu verecek gibi görünüyor. Siyah Beyaz Aşk 18.yeni bölüm fragmanı haberimizde...

SİYAH BEYAZ AŞK 17.SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Aslı, Ferhat’ı terk etmeye karar verir. Ama söz konusu kişi Ferhat olunca pek Aslı'yı bırakmaya niyeti yok. Ferhat, Aslı’yı durdurmaya çalışırken kaza geçirirler. Ölümden dönen çiftin hayata tutunmak için, birbirlerinden başka bir şeyleri yoktur. İdil, Yeter’in onu merdivenlerden ittiğini söyleyince ortalık karıştı. Namık bebeğinin ölümünden Yeter’i sorumlu tutar ve onu Bolu’ya göndermeye karar verir. Ancak kapı önüne konan Yeter’in elinden tutmak için uzun zamandır bekleyen bir başkası vardır. Aslı ve Ferhat herkesten ve her şeyden uzak romantik bir gece geçirirken, yanı başlarında Cüneyt’in onlar için hazırladığı kötü sürprizden haberleri yoktur. Güzel ve Çirkin’in birbirine kavuştuğu bu gece hangi sürprizlere gebe? Bizleri bir bebek bekliyor olabilir mi?

SİYAH BEYAZ AŞK 18.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada olacak.