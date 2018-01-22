Siyah Beyaz Aşk 15.yeni bölüm fragmanı son bölüm neler oldu?

Kanal D'nin pazartesi günleri ilgiyle izlenen dizisi Siyah Beyaz Aşk yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gördü. Ferhat ve Aslı'nın imkansıza sürüklenen aşkı geceye damga vurdu. Peki Siyah Beyaz Aşk 15.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Siyah Beyaz Aşk yayınlanan son bölümde, masum bir insanı öldürdüğünü düşünen Yiğit, Ferhat’a patladı. Suna da olanlardan onu sorumlu tuttu. Yiğit’i korumayı başaramayan Ferhat, onu parmaklıkların ardından kurtarmayı denedi. İdil ve Namık’ın düğün hazırlıkları yapılırken Namık, Yeter’in evden ayrılmasına karar verdi. Bunca yıllık evinden kovulan Yeter, bunu Namık’ın yanına bırakmamaya kararlıdır ancak Namık’a karşı öfke dolu olan sadece Yeter değildir. Düğün gecesi Namık'ın karşısına çıkan yeni düşman herkesi şoke etti. Peki Siyah Beyaz Aşk 15.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SİYAH BEYAZ AŞK 15.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Siyah Beyaz Aşk 15.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Siyah Beyaz Aşk 15.yeni bölüm fragmanını yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.