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Sixers, Furkan Korkmaz'la kazandı

Sixers, Furkan Korkmaz'la kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers (Sixers), milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın skorer oyununun yardımıyla, konuk ettiği Washinghton Wizards'ı 132-115 mağlup etti.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 10:57 - Güncelleme: 09-01-2019 10:57

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında, Philadelphia 76ers, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede ağırladığı Washinghton Wizards'ı 132-115 yendi.

Sezonun 27'nci galibiyetine imza atan Sixers'ta mücadeleye ilk 5'te başlayan ve 24 dakika sahada kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz 16 sayı, 4 asist ve 2 ribaunt ile galibiyette önemli rol oymadı. Landry Shamet 29, Jimmy Butler 20 sayı, Joel Embiid ise 20 sayı ve 10 ribauntla takımın diğer skorerleri oldu.

Bu sezon 25'inci kez kaybeden Wizards'ta Bradley Beal 28 sayı ile takımının en skoreri olurken, Jeff Green ise 15 sayı kaydetti.

Cedi Osman 100. maçında kaybetti
Indiana Pacers ise sezonun 27. galibiyetini deplasmanda Cleveland Cavalies'ı 123-115 mağlup ederek aldı.

Pacers'ta Thaddeus Young 26, eski Fenerbahçeli Bojan Bogdanovic 23, Victor Oladipo 17 sayı, Domantas Sabonis de 15 sayı ve 9 ribauntla galibiyete katkı verdi.

Bu sezon 33. kez kaybeden Cavaliers'ta Alec Burks 19 sayı ve 7 ribaunt, Tristan Thompson 15 sayı ve 13 ribauntla oynadı. Kariyerindeki 100. NBA maçına çıkan milli basketbolcu Cedi Osman ise ilk 5'te başlayarak 32 dakika süre aldığı mücadeleyi 15 sayı, 3 asist ve 2 ribauntla tamamladı.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 115-123

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 132-115

Miami Heat-Denver Nuggets: 99-103

Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 104-101

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 117-119

Phoenix Suns-Sacramento Kings: 115-111

Golden State Warriors-New York Knicks: 122-95

Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 128-109

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Kaynak : AA

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