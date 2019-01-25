Sivilcenizi sakın bir daha sıkmayın! Sonuçları çok ağır olabilir

Özellikle ergenlik döneminde görülen; stres, sigara kullanımı ve bilinçsiz diyet gibi birçok nedenle de ciltte çıkan sivilceler, sıkıldığında veya yanlış kozmetik ürünlerle tedavi edilmeye çalışıldığında daha ciddi sorunlar ortaya çıkarıyor.

Sivilcenizi sakın bir daha sıkmayın! Sonuçları çok ağır olabilir

Özellikle ergenlik döneminde birçok insanın hayatını kabusa çeviren sivilceler, yanlış yöntemlerle giderilmeye çalışıldığında telafisi olmayan sorunlara neden olabiliyor. Her ne kadar yüzde 90-95 oranında ergenlik döneminde görülse de; stres, sigara kullanımı, bilinçsiz diyet, aşırı terleme vb. birçok neden de ciltte sivilce çıkmasına neden oluyor.

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Sivilcenizi sakın bir daha sıkmayın! Sonuçları çok ağır olabilir

Medicana Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Karakoca, sivilceyi sıkmanın durumu daha da kötüleştireceğine dikkat çekiyor ve uygunsuz kozmetik ürünler kullanmaktan kaçınmak gerektiğini belirterek şunları dile getiriyor;

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Sivilcenizi sakın bir daha sıkmayın! Sonuçları çok ağır olabilir

"Stresli bir dönem genelde öğrenciler için sınav dönemleridir. Bu dönemde sivilceleriniz artabilir. Adet döneminde, hormon miktarı değiştiğinden, sivilceler çoğalabilir. Ayrıca var olan bir sivilceyi sıkmak, durumu daha da kötüleştirir. Hem cilde zarar verir hem de sivilcelerin artmasına neden olur. Güneş ışığı, aknenin iyileşmesini kolaylaştırır. Ancak uzun süre güneşte kalmak ciltte oluşabilecek lekeleri arttırır...

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Sivilcenizi sakın bir daha sıkmayın! Sonuçları çok ağır olabilir

Ayrıca terlemek, sivilcelerin artmasına neden olur. Akne lezyonlarını kapatmak için yoğun ve uygunsuz kozmetik ürünleri kullanmak derideki gözenekleri tıkayarak, hastalığın artmasına neden olabilir. Cildi çok fazla kurutansa bunlardan, temizleyicilerden uzak durmanız gerekir. Temizleyicilerin, cildin doğal ph’ına yakın olmasına dikkat edilmelidir...

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