Sivilceden kurtulamıyorsanız bunları sakın yemeyin!

Akneye neden olan besinler nelerdir? “Akne, bilinenin aksine sadece ergenleri ve genç yaştakileri değil, her yaşta etkili oluyor"

Sivilceden kurtulamıyorsanız bunları sakın yemeyin!

Deri problemleri arasında en sık karşılaşılan hastalık olan akneler ile başa çıkmada beslenme alışkanlıkları önemli rol oynuyor. Karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin akne oluşumunu hızlandırdığını söyleyen Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, “Akne, bilinenin aksine sadece ergenleri ve genç yaştakileri değil, her yaşta etkili oluyor. Cildin doğru temizlenmemesi ve beslenme alışkanlıkları gibi faktörler akneye neden oluyor. Akne sorunundan kurtulmak için Omega-3 ve Omega-6 oranı yüksek bir beslenme alışkanlığı benimsenmeli” dedi.

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Sivilceden kurtulamıyorsanız bunları sakın yemeyin!

Aknenin yağ bezi aktivitesinde artış, yağ bezi kanallarının tıkanması ve bunun sonucunda bez kanallarında bulunan bakterilerinin sayısında yaşanan yükselme ile ortaya çıktığını belirten Dr. Figen Akın, kişinin beslenme alışkanlığı ile akne oluşumu arasında ciddi bir ilişki olduğunu söyledi. Yapılan bilimsel çalışmalara göre Türkiye’de en fazla tüketilen karbonhidratın akne gelişiminde ve şiddetlenmesinde büyük etkisi olduğu belirtiliyor.

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Sivilceden kurtulamıyorsanız bunları sakın yemeyin!

Yüksek karbonhidratın derinin erken yaşlanmasına da neden olduğunu belirten Dr. Akın, “Akneden korunmak için sebze, meyve ağırlıklı bir beslenme alışkanlığı benimseyerek bununla birlikte balık ve düşük karbonhidratlı besinlerin tüketilmesi, akneden korunma ve tedavisinde olumlu etkiler doğurur” dedi.

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Sivilceden kurtulamıyorsanız bunları sakın yemeyin!

Akne sorununu vücuttan uzak tutabilmek için Omega-3 ve Omega-6 oranı yüksek bir beslenme alışkanlığının benimsenmesi gerektiğini söyleyen belirten Dr. Figen Akın şunları söyledi: “Balık yağı, deniz ürünleri, keten tohumu, semizotu, ceviz, fındık, badem ve yeşil sebzeler Omega-3 ve omega-6 açısından zengin gıdaların başında gelmektedir.”



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