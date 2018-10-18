Sivilce giderici çilek maskesi tarifi

Sivilce dolu bir cilt yapısına sahipseniz ve çok ağır ilaçlar kullanmak istemiyorsanız sizler için hazırladığımız çilekli maskeyi deneyebilirsiniz unutmamalısınız ki çile cildi güzelleştiren bir meyvedir ve cilt alanında bir çok işlevde kullanabilirsiniz. elmaelma.com'un haberine göre, içerdiği antioksidan bir meyve olduğu için 'Anti hidroksilik asit' içerdiği için cildinize pek çok faydası bulunuyor.

İlk olarak; Bir su bardağının yarısı kadar çilek, 2 tatlı kaşığı ekşi krema (ekşi krema yapımı için 200 gramlık bir kremayı kaseye koyunuz üstüne bir limonun 1/6 sını ekleyin ve çırpın elde edeceğiniz krema ekşi krema olacaktır.), 1 tatlı kaşığı bal. Malzemelerin hepsini blendır yardımı ile karıştırın ve elde etmiş olduğunuz karışımı yüzünüze uygulayın yaklaşık 25 dakika gibi bir süreçte bekletin ve haftada 1 kere bu maskeyi uygulayın elde ettiğiniz sonuca inanamayacaksınız.

Kaynak: elmaelma.com