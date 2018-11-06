Sivas'ta vali karşılama kuyruğu!

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetler Genel Müdürü iken son kararname ile Sivas Valiliği'ne atanan Salih Ayhan, görevine başlamak için öğle saatlerinde kente geldi.
Daha önce Sivas İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Altınyayla ve Divriği Kaymakamı olarak da kentte görev yapan Ayhan için Valilik binası önünde karşılama töreni düzenlendi.
İl protokolü, Valilik personeli ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Vali Ayhan'ı karşılamak için uzun kuyruk oluşturdu.
Sosyal medyada tepkilere neden olan bu törende memurlarla tokalaşan Vali Ayhan daha sonra makamına geçti.
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