Sivas'ta üretiliyor Dünya Çin'den alıyor Çin de Türkiye'den

ÇİN ileri teknoloji ile üretilen otomobil parçalarında dünya piyasasını elinde bulunduruyor. Türkiye ise bu zincirin içine Sivas'ta ürettiği bir parçayla dahil oldu. İleri teknolojili robotlar sayesinde üretilen bu parça için Volvo Sivas'taki fabrika ile anlaştı. Dünya bu önemli parçayı Çin'den alırken artık Çin'de bizden almaya başladı.

OTOMOBİL MİLLERİ YAPILIYOR : Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Eksantrik Sanayi ve Ticaret (ESTAŞ) 6 bin metrekare kapalı alana kurduğu yeni fabrikasında Endüstriyel 4.0 kalitesinde otomobillerde kullanılan eksantrik kam milleri üretiyor.

SİVAS'TAN ÇİN'İ İHRAÇ EDİLİYOR : Yaklaşık bin 100 kişinin istihdam edildiği fabrikada ileri teknolojik robotlar sayesinde üretilen kam milleri dünyanın en büyük ekonomisini elinde bulunduran Asya ülkesi Çin'e de ihraç edilmeye de başlandı.