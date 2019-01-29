Sivas'ta üretiliyor Dünya Çin'den alıyor Çin de Türkiye'den

ÇİN ileri teknoloji ile üretilen otomobil parçalarında dünya piyasasını elinde bulunduruyor. Türkiye ise bu zincirin içine Sivas'ta ürettiği bir parçayla dahil oldu. İleri teknolojili robotlar sayesinde üretilen bu parça için Volvo Sivas'taki fabrika ile anlaştı. Dünya bu önemli parçayı Çin'den alırken artık Çin'de bizden almaya başladı.

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