Sivas'ta üretiliyor Dünya Çin'den alıyor Çin de Türkiye'den

SİVAS'ta ileri teknolojili robotlar sayesinde üretilen bir araç parçası artık Türkiye'den Çin'e satılıyor, Çin'den de dünya alıyor

Sivas'ta üretiliyor Dünya Çin'den alıyor Çin de Türkiye'den

ÇİN ileri teknoloji ile üretilen otomobil parçalarında dünya piyasasını elinde bulunduruyor. Türkiye ise bu zincirin içine Sivas'ta ürettiği bir parçayla dahil oldu. İleri teknolojili robotlar sayesinde üretilen bu parça için Volvo Sivas'taki fabrika ile anlaştı. Dünya bu önemli parçayı Çin'den alırken artık Çin'de bizden almaya başladı.

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Sivas'ta üretiliyor Dünya Çin'den alıyor Çin de Türkiye'den

OTOMOBİL MİLLERİ YAPILIYOR : Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Eksantrik Sanayi ve Ticaret (ESTAŞ) 6 bin metrekare kapalı alana kurduğu yeni fabrikasında Endüstriyel 4.0 kalitesinde otomobillerde kullanılan eksantrik kam milleri üretiyor.

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Sivas'ta üretiliyor Dünya Çin'den alıyor Çin de Türkiye'den

SİVAS'TAN ÇİN'İ İHRAÇ EDİLİYOR : Yaklaşık bin 100 kişinin istihdam edildiği fabrikada ileri teknolojik robotlar sayesinde üretilen kam milleri dünyanın en büyük ekonomisini elinde bulunduran Asya ülkesi Çin'e de ihraç edilmeye de başlandı.

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Sivas'ta üretiliyor Dünya Çin'den alıyor Çin de Türkiye'den

VOLVOYLA ANLAŞTI : Firma Volvo firmasıyla yapılan anlaşma ile yılda 350 bin kam mili Çin'e gönderiliyor. Firma Çin pazarındaki ihracatını arttırmak içinde çok sayıda firma ile de görüşmelerini sürdürüyor.

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