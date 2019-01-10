Sivas'ta köye inen kurtlar Kangal köpeğini yedi geriye başı kaldı

Zorlu kış koşulları hayvanları da etkiliyor. Aç kalan yabani kurtlar dehşet saçtı. Hedefte bu kez koyun ya da benzeri hayvan yoktu. Aç kurtlar kurt saldırılarına karşı koymalarıyla bilinen kangalı bile parçalayıp yedi. Olay, önceki gün Akıncılar ilçesine bağlı Ortaköy'de meydana geldi.
İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Ortaköy'e inen kurtlar, çiftçilikle uğraşan evli ve 4 çocuk babası Aytekin Çevik'in (42) Kangal köpeğine saldırdı. Kurtlar, parçaladıkları köpeği yedi. Köpekten geriye, başı ve kuyruk kısmı ile iskeleti kaldı. Köpeğin iskeletinin bulunduğu yerde, kar üzerinde kan ve boğuşma izleri dikkat çekti.
Aytekin Çevik, 3 yaşında olan köpeğini yavruykenn Sivas'tan aldığını belirterek, "Yoğun kar yağışının ardından dağda yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürüsü köyümüze kadar gelerek köpeğimi parçaladı. Köpekten geriye kalanı görünce çok şaşırdık. Köpeğimizi balık gibi yediler. Saldıran kurtların 5 tane olduğunu gördüm" dedi.
KANGAL KÖPEKLERİ
Dehşete düşüren olay sonrası kangal köpeklerinin özellikleri merak konusu oldu. İşte Sivas'ın ünlü kanğal köpeği hakkında bilinmeyenler:
Kangal, Türkiye kökenli bir çoban ve bekçi köpeği ırkı. Adını Sivas'ın Kangal ilçesinden alır. Henüz FCI, AKC ve TKC gibi dünyadaki büyük köpek kulüpleri ve federasyonları tarafından tanınmamaktadır ancak Türkiye'deki otoritelerce dünyada safkan bir köpek ırkı olarak tanınması için çalışmalar yapılmaktadır.
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