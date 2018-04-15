Sivas’ta Kangal köpekleri yarıştı

Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer de programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Yarışmaya katılanların sadece Türkiye ile sınırlı kalmadığını anlatan Mermer, "Küçük bir ilçeyiz ama böyle ilgi bizleri memnun ediyor, çok güzel şeyler yaşıyoruz. Bu işe belediye olarak elimizden gelen, bizden talep edilen her türlü desteği verdik. Yeter ki ilçemiz gündeme gelsin. Geleneksel hale gelmesinden memnun oluruz. Yaklaşık 2 bin misafir geldi, misafirhaneler ve otellerimiz doldu. Buna vesile olmak hoş bir şey, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



