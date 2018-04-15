Sivas’ta Kangal köpekleri yarıştı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından Ulusal Irk Standartları ve Kangal Çoban Köpeği Özel Irk Yarışması düzenlendi.

Sivas’ta Kangal köpekleri yarıştı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından Ulusal Irk Standartları ve Kangal Çoban Köpeği Özel Irk Yarışması düzenlendi. İlçede gerçekleştirilen ırk belirleme yarışmasına yerli ve yabancı köpek yetiştiricileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Sivas’ta Kangal köpekleri yarıştı

Yarışmada, Uluslararası Bilimsel Sınıflandırmada "Anadolu çoban köpeği" olarak bilinen Kangal köpeği ırkının standartlarının tespiti ve "Uluslararası Köpek Kulüpleri Federasyonu"na tescili hedefleniyor. Altınyayla Kaymakamı Musa Aydemir, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Yarışmanın önümüzdeki yıllarda da sürmesi temennisinde bulunan Aydemir, kaymakamlık olarak gereken desteği vereceklerini bildirdi.

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Sivas’ta Kangal köpekleri yarıştı

Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer de programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Yarışmaya katılanların sadece Türkiye ile sınırlı kalmadığını anlatan Mermer, "Küçük bir ilçeyiz ama böyle ilgi bizleri memnun ediyor, çok güzel şeyler yaşıyoruz. Bu işe belediye olarak elimizden gelen, bizden talep edilen her türlü desteği verdik. Yeter ki ilçemiz gündeme gelsin. Geleneksel hale gelmesinden memnun oluruz. Yaklaşık 2 bin misafir geldi, misafirhaneler ve otellerimiz doldu. Buna vesile olmak hoş bir şey, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Sivas’ta Kangal köpekleri yarıştı

Uluslararası köpek hakemi ve yarışma koordinatörü Ozan Belkıs da yarışmanın Sivas’ta ilk olduğunu vurgulayarak, yoğun katılım gerçekleştiğini aktardı. Emeği geçenlere ve ev sahipliği yapan ilçe yöneticilerine teşekkürlerini ileten Belkıs, "200'ün üzerinde köpek, kendi yaş gurubunda, kendi cinsiyetinde yarışacak. Adı yarışma ama bizim burada asıl yaptığımız şey oldukça önemli bilimsel bir çalışma. Irkın en iyi şekilde, en doğru şekilde gelişimini devam ettirmek için doğru köpeklerin ön plana çıkmasını sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

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