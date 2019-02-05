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Sivas'ta kadın ve erkek nüfus dengelendi

Sivas'ta kadın ve erkek nüfus dengelendi

TÜİK verilerine göre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin 2018 sonuçlarına göre Sivas'ta kadın ve erkek nüfusu dengelendi.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 06:00 - Güncelleme: 05-02-2019 06:00

Paylaşılan verilere göre Sivas’ta yaşayan nüfusun 2018 yılında bir önceki yıla göre 25 bin 307 kişi arttığı gözlemlendi. Erkek nüfus 323 bin 575 kişi olurken, kadın nüfus 323 bin 33 kişi oldu.

Sivas’ın toplam nüfusunun yüzde 50’sini erkekler, yüzde 50 sini ise kadınlar oluşturdu. Sivas 81 il içerisinde toplam nüfus bakımından 32. sırada yer aldı. Ülke genelinde kadın ve erkeklerin nüfusa oranı ise yüzde 50,2 erkeklerden, yüzde 49,8 ise kadınlardan oluştu.

Türkiye ortalamasının üzerinde
Türkiye’de 2018 yılında nüfus artış hızı binde 14.7 olarak gerçekleşirken Sivas’ta bu oran binde 39.9 oldu. Sivas nüfus artış hızında ise ilk 9 il arasına girdi. Sivas ilçelerinde 2018 yılında en yüksek yıllık nüfus artış hızı binde 379,6 ile Gölova ilçesinde gerçekleşti. En düşük yıllık nüfus artış hızı eksi binde 35,5 ile Altınyayla’da gerçekleşti.

Tüzde 58 merkez ilçede
Sivas’ın nüfusu 2018 yılında 2017 yılına oranla 25 bin 307 artışla 646 bin 608 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 58.4’ü yani 377 bin 561’i merkez ilçede yaşıyor. 38 bin 954 kişilik nüfusu ile Sivas’ın en kalabalık ilçesi Şarkışla oldu. Doğanşar ilçesi ise 3 bin 401 kişi ile en az nüfusa sahip ilçe oldu.

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