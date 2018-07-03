Sivas'ta feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri alev alırken, kazada 5 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu İmranlı ilçesi girişinde meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimlikleri tespit edilemeyen 06 ERN 77 ve 34 BMV 30 plakalı otomobiller, kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası LPG takılı olduğu belirtilen 06 ERN 77 plakalı otomobil alev aldı. Kazada tam bir can pazarı yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Twitter

Facebook

Google Plus

1 16

5 ÖLÜ 3 YARALI: Kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, AFAD ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alınırken, itfaiye ekipleri de yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Twitter

Facebook

Google Plus

2 16

YANAN OTOMOBİLDEN ÇIKAMADILAR: Sivas'ın İmranlı ilçesinde çarpmanın etkisiyle alev alan LPG'li otomobildeki 1'i çocuk, 4 kişinin araç içerisinde, 1 kişinin ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdiği belirtildi. Otomobilden çıkmayı başaramayan 4 kişinin cesetlerinin çıkarılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Ölen 5 kişinin kimlik tespit çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.



Twitter

Facebook

Google Plus

3 16