Sivas’ta Erdoğan için 21 pare top atışı yapıldı

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen top atışı tarihi Sivas Kalesinde gerçekleştirdi. İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından ateşlenen toplar görsel bir şölen oluşturdu. Türk bayrağı gölgesinde kaleden atılan toplar, vatandaşlar tarafından şehir merkezinde meraklı bakışlarla izlendi. Meydanda ve şehrin değişik yerlerindeki Belediye'ye ait büyük led ekranlardan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntüleri ile tebrik mesajlarına yer verildi.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)