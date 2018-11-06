Sivasspor'da Tamer Tuna istifa etti

Spor Toto Süper Lig'in sezon başında Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktör olarak 1 yıllık sözleşme imzaladığı Tamer Tuna, görevinden istifa etti. Lige bu sezon kötü başlayan Demir Grup Sivasspor ligin 11'inci hafta karşılaşmasında kırmızı-beyazlı ekibin dün akşam kendi sahasında oynadığı Atiker Konyaspor'la berabere kalmasıyla birlikte Tuna'nın bugün yönetim ile görüşerek görevinden ayrıldığı öğrenildi.
GOLSÜZ BERABERE KALMIŞTI
Spor Toto Süper Lig'de aldığı başarısız sonuçlarla zor günler geçiren Sivasspor'da teknik direktör Tamer Tuna görevinden istifa etti. Sivasspor, dün akşam oynanan maçta Konyaspor 0-0 golsüz berabere kalmıştı.
EN SON COCU GÖNDERİLMİŞTİ
Süper Lig'de en son ayrılık Fenerbahçe, teknik direktör Cocu'nun görevine son vermesiyle yaşanmıştı.
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