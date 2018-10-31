Sivasspor'a Bodrum darbesi! Veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor evinde Spor Toto Süper Lig temsilcisi Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi başardı.

Bodrumspor, konuk ekipten Rybalka'nın 13'üncü dakikada kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçın 82'nci dakikasında Cem'in golüyle farkı 2'ye çıkaran Bodrum ekibi karşısında Sivasspor'un 90+5'inci dakikada Kone ile bulduğu gol konuk takıma yetmedi ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.