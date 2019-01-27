Sivasspor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Sivasspor deplasmanındaydı. Bol çekişmeli geçen mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu.

Ev sahibi takım 73. dakikada Arouna Kone'nin golüyle 1-0 öne geçerken, bordo-mavililer Abdülkadir Parmak'ın golüyle eşitliği sağladı. Trabzonspor'un iki şutunda direk gole müsaade etmedi. Sivasspor ise bir kez direkleri salladı.

Trabzonspor 30 puan ile, Sivasspor ise 25 puanla haftayı kapattı. Trabzonspor ligde bir sonraki maçını evinde Ankaragücü ile oynayacak. Sivasspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

1'inci dakikada soldan Rybalka'nın indirdiği topu Muhammet ceza alanı dışından kaleye gönderdi, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

2'nci dakikada Yusuf ceza alanı dışından serbest vuruş kullandı. Kaleye gönderdiği topa Tolgahan sahip oldu.

4'üncü dakikada sağdan Diabate'nin ortaladığı topa ceza alanında Muhammet yükseldi. Etkili vuramadığı top üstten auta gitti.

22'nci dakikada Ziya'nın uzaklaştırmak istediği top Rodallega'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza alanı dışından yerden vuruşunda kaleci Tolgahan topa sahip oldu.

40'ıncı dakikada Ekuban sağ kanattan ceza alanına girdi. Ekuban'ın yerden sert çevirdiği top savunmada Bjarsmyr'ın müdahalesi ile kalenin üstünden kornere çıktı.

45'inci dakikada sağdan Rybalka'nın kullandığı serbest vuruşta ceza alanına gönderdiği topa Hakan dokundu, kaleci Uğurcan üzerine gelen topu sektirmedi.

49'uncu dakikada Kamil Ahmet'in sağdan ortasında ceza alanında Rodallega savunmanın arasından kafa vuruşunu yaptı top kaleci Tolgahan'da kaldı.

51'inci dakikada sağ kanattan topu alan Abdulkadir Ömür, uzun süre sürdükten sonra ceza alanı dışından kaleyi denedi, top yandan auta gitti.

53'üncü dakikada Muhammet'in pasında sol kanatta topla buluşan Emre sert ve düzgün vurdu, köşeye giden topu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

56'ncı dakikada Emre'nin savunma arkasına aşırtma gönderdiği topu kontrol eden Diabate, sol ayağı ile düzeltip sert vurdu, meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

65'inci dakikada sağ çaprazdan Rybalka kaleye çok sert bir şut gönderdi, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

73'üncü dakikada Emre sol kanattan çok iyi hareketlendi. Ceza alanına çevirdiği topa boş durumdaki Kone dokundu ve topu filelerle buluşturdu: 1-0.

76'ncı dakikada sol kanattan Nwakaeme atağı sürükledi ve topu ceza sahası içerisine gönderdi. Ekuban'ın pasıyla topu önünde bulan Rodallega, pasını ceza sahası dışında bulunan Abdulkadir Parmak'a gönderdi. Genç oyuncunun sert şutunda üst direğe de çarpan top filelerle buluştu: 1-1.

79'uncu dakikada soldan Ziya'nın ortasında ön direğe hareketlenen Hakan müsait durumda topu kaleye gönderdi, Uğurcan kontrol etti.

81'inci dakikada Nwakaeme soldan çalımlarla girdi, önünü boşaltıp kaleyi denedi, Tolgahan ayaklarıyla golü önledi.

84'üncü dakikada soldan Yusuf'un ceza alanı gönderdiği topa Nwakaeme dokundu, top üst direkten döndü.

SİVASSPOR: 1 - 1 :TRABZONSPOR

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Rybalka, Hakan, Ndinga, Emre (Dk. 86 Papp), Diabate (Dk. 80 Torje), Muhammet (Dk. 69 Kone)

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Abdulkadir Parmak, Yusuf, Abdulkadir Ömür(Dk. 67 Batuhan), Nwakaeme, Ekuban, Rodallega

GOLLER: Dk. 73 Kone (Demir Grup Sivasspor) - Dk. 76 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

SARI KART: Rodallega (Trabzonspor)