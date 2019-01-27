Sivasspor Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor.
Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, ligde 26. kez karşı karşıya geliyor. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 25 maçta Trabzonspor'un 13, ev sahibi Sivasspor'un 7 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 38 gol atarken, kalesinde 27 gol gördü.
SİVASSPOR: 0 - 0 :TRABZONSPOR
STAT: Yeni 4 Eylül Stadı
HAKEM: Alper Ulusoy
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan Acar, Douglas, David Braz, Bjarsmyr, Ziya Erdal, Hakan Arslan, N'Dinga, Rybalka, Emre , Diabate, Muhammet Demir
TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş
TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
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