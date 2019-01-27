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Sivasspor Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Sivasspor Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 25 maçta Trabzonspor'un 13, ev sahibi Sivasspor'un 7 galibiyeti bulunuyor.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2019 18:21 - Güncelleme: 27-01-2019 19:00

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor.

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, ligde 26. kez karşı karşıya geliyor. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 25 maçta Trabzonspor'un 13, ev sahibi Sivasspor'un 7 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 38 gol atarken, kalesinde 27 gol gördü.

SİVASSPOR: 0 - 0 :TRABZONSPOR

STAT: Yeni 4 Eylül Stadı
HAKEM: Alper Ulusoy

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan Acar, Douglas, David Braz, Bjarsmyr, Ziya Erdal, Hakan Arslan, N'Dinga, Rybalka, Emre , Diabate, Muhammet Demir
TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ⛺ Navên Kecen Kûrda 27 Ocak 2019 18:39 Bir ülkede siyaset, hukuk adalet parçalanınca dışarıdan kullanmak isteyen çok çıkar.

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