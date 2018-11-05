Sivasspor - Konyaspor maçında eşitlik bozulmadı!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Atiker Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı.

Düşük tempoda geçen ilk yarının ardından ikinci yarıda iki takım da vites yükseltti. 65. dakikada üst üste 2 sarı kart gören Ömer Ali Şahiner, Konyaspor'u 10 kişi bırakırken kalan dakikalar Sivasspor baskısıyla geçti. Ancak Serkan Kırıntılı'nın kalesini geçemeyen Yiğidolar, 1 puana razı oldu.

Bu sonuçla Atiker Konyaspor 14 puana yükselirken Demir Grup Sivasspor puanını 11'e çıkardı.