İşte bu da 'Sivaslı Jack Sparrow'! Yok böyle bir hayranlık...

SİVAS'ta yaşayan İbrahim Talay isimli genç, büyük hayranlık duyduğu Karayip Korsanları filminin başrol karakteri kaptan Jack Sparrow’a benzemek için yaptıkları ile dikkatleri üzerinde topluyor. Yıllar önce izlediği filmden ve kaptan Jack Sparrow karakterinden etkilenen genç, arkadaşlarının da tavsiyesi ile Sparrow tarzında makyaj yapıp, saç uzatarak günlük yaşantısını sürdürmeye başladı. Zamanla görenlerin ilgisinden hoşlanan genç, ailesinin tepkisine rağmen bu tarzından vazgeçmedi. Kısa sürede Sivaslıların bu tarzı ile kabul ettiği genç, Sivaslı Jack Sparrow olarak alınır oldu.
AİLESİNİN TEPKİSİNE RAĞMEN... Sivaslı İbrahim Talay isimli genç, büyük hayranlık duyduğu Karayip Korsanları filminin başrol karakteri kaptan Jack Sparrow’a benzemek için yaptıkları ile dikkatleri üzerinde topluyor. Yıllar önce izlediği filmden ve kaptan Jack Sparrow karakterinden etkilenen genç, arkadaşlarının da tavsiyesi ile Sparrow tarzında makyaj yapıp, saç uzatarak günlük yaşantısını sürdürmeye başladı.
Zamanla görenlerin ilgisinden hoşlanan genç, ailesinin tepkisine rağmen bu tarzından vazgeçmedi. Kısa sürede Sivaslıların bu tarzı ile kabul ettiği genç, Sivaslı Jack Sparrow olarak alınır oldu. Arkadaşlarının tavsiyesi ile Jack Sparrow karakterini tarz haline getirip bir daha bu tarzdan çıkamadığını belirten İbrahim Talay, film ve dizilerde oynamak istediğini ifade etti. Talay, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"İzlediğim Karayip Korsanları filminde Johnny Depp’in tarzından etkilendim. Arkadaşlarım beni ona benzetti. Onların tavsiyesi ile bu tarz için çabaladım. Bu tarza girdim bu tarzdan da bir türlü çıkamadım. Günlük yaklaşık 1 saat uğraşıyorum. İsmim Sivaslı Jack Sparrow’a çıktı. Bana ‘Karayip korsanı’ diyorlar. Hoşuma da gidiyor. Hayallerim arasında sinema ve dizilerde oynamak var."
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