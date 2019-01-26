Sivas'a Portekizli forvet

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, son olarak Japonya’da Yokohama F. Marinos forması giyen Portekizli forvet Hugo Vieira’yı kadrosuna kattı.

Yiğidolar'ın resmi Internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor´umuz forvet oyuncusu Hugo Vieira´yı renklerine bağladı.

Kulübümüz, 2018-2019 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Portekizli futbolcu Hugo Vieira' 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Tam ismi Hugo Filipe da Costa Oliveira olan futbolcumuz 25 Temmuz 1988'de Barcelos'da dünyaya geldi. Estoril'da futbola başlayan Vieira sırasıyla; Estoril, Gil Vicente, Benfica, Sporting Gijon, Braga, Torpedo Moskau, Kızılyıldız ve Yokohama formasını giydi.

Kariyerinde 268 maça çıkan golcü futbolcumuz 102 kez fileleri havalandırdı ve 24 kez de asist yaptı.

Vieira'ya Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz."