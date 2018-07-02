Sivas olaylarında hayatını kaybedenler 25'inci yıl dönümünde anıldı

SİVAS olaylarının 25'inci yıl dönümü nedeniyle Vali Davut Gül başkanlığındaki heyet, eski Madımak Oteli'ni ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Gül, "Bu acı, sadece ailelerin değil; milletimizin, devletimizin acısıdır" dedi.

Sivas olaylarında hayatını kaybedenler 25'inci yıl dönümünde anıldı

Sivas'ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri’ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın, 2 otel görevlisi ile 2 eylemci olmak üzere toplam 37 kişinin öldüğü olayların 25'inci yıl dönümü için kentteki ilk anma programı, valiliğin koordinasyonunda gerçekleştirildi.

115
Sivas olaylarında hayatını kaybedenler 25'inci yıl dönümünde anıldı

Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ile çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet, eski Madımak Oteli bugünkü Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne geldi. Heyet, bina içinde, olayda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı köşesine karanfil bıraktı. Burada açıklama yapan Vali Gül, 25 yıl önce meydana gelen üzücü olayı anmak için milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldiklerini kaydederek, şunları söyledi:

215
Sivas olaylarında hayatını kaybedenler 25'inci yıl dönümünde anıldı

"Olayda hayatını kaybeden bütün hemşehrilerimize, bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin başı sağ olsun. Bu acı onların acısı olduğu kadar Sivas'ın genelinin, milletimizin, devletimizin acısıdır. Bu olay tertiplerken herkes biliyor ki üzerinden 25 yıl geçti daha iyi anlaşılıyor. O dönem içerisinde hem Sivas olaylarında hem Başbağlar'da ülkemizi bir çatışma ortamına sürüklemek isteyen karanlık ellerin bir planıydı. Çok şükür milletimizin feraseti sayesinde bu plan tutmadı, tutmayacak. Farklıklarımızı zenginlik olarak kabul ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşı Türkiye Cumhuriyeti için bir birinden kıymetlidir. Bu vesile ile hem dışarıdan gelen hemşehrilerimize hem buraya anmaya gelen hemşehrilerimize teşekkür ediyor, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum."

315
Sivas olaylarında hayatını kaybedenler 25'inci yıl dönümünde anıldı

​KENT GİRİŞLERİNDE ARAMA: Anma etkinlikleri sırasında olay çıkmaması için polis ekipleri de alarma geçirildi. Kentin giriş güzergahları olan Sivas- Ankara, Sivas- Erzincan ve Sivas- Malatya yollarındaki arama noktalarında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, özel harekat polisleri ve trafik ekipleri tarafından araçlar ve otobüsler durdurularak, sürücü ile yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Polis ekipleri, ayrıca durdukları otobüslerde arama yaptı.

415
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro