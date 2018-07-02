Sivas olaylarında hayatını kaybedenler 25'inci yıl dönümünde anıldı

"Olayda hayatını kaybeden bütün hemşehrilerimize, bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin başı sağ olsun. Bu acı onların acısı olduğu kadar Sivas'ın genelinin, milletimizin, devletimizin acısıdır. Bu olay tertiplerken herkes biliyor ki üzerinden 25 yıl geçti daha iyi anlaşılıyor. O dönem içerisinde hem Sivas olaylarında hem Başbağlar'da ülkemizi bir çatışma ortamına sürüklemek isteyen karanlık ellerin bir planıydı. Çok şükür milletimizin feraseti sayesinde bu plan tutmadı, tutmayacak. Farklıklarımızı zenginlik olarak kabul ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşı Türkiye Cumhuriyeti için bir birinden kıymetlidir. Bu vesile ile hem dışarıdan gelen hemşehrilerimize hem buraya anmaya gelen hemşehrilerimize teşekkür ediyor, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum."

