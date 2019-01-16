Sivas il merkezinde bulunan tilki şoke etti işe giderken asansörcü buldu

Yoğun kar yağışı yurdu etkilerken Sivas, Çorum ve Van'da aşırı soğuklar hayvanların donarak ölmesine sebep oluyor işte Sivas kent merkezinden objektife yansıyan şaşırtıcı görüntü.

Sivas il merkezinde bulunan tilki şoke etti işe giderken asansörcü buldu

SİVAS'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekerken, bir tilki indiği kent merkezi yakınlarında donmuş halde bulundu. Çorum'da ise bir atmaca doğanarak öldü.

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Sivas il merkezinde bulunan tilki şoke etti işe giderken asansörcü buldu

Sivas il genelinde uzun süredir etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Hem sokak, hem de yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanırken, bugün kentte ölü bir tilki bulundu. Asansör yapımı işiyle uğraşan Erdi Kocaoğlu, sabah saatlerinde çalıştığı Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki inşaat alanında, duvarın dibinde donan tilkiyle karşılaştı.

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Sivas il merkezinde bulunan tilki şoke etti işe giderken asansörcü buldu

Şaşkınlık yaşayan Kocaoğlu, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını belirterek, "Sivas çok soğuk. Sabah inşaata geldik. Önce hayvan uyuyor, sandık ama donmuştu. Burada, bu soğukta insan da donar, hayvan da donar. Sivas'ta eksi 20'leri görüyoruz. İlk defa donmuş bir tilkiyle karşılaşıyorum" dedi. Yiyecek bulmak için kent merkezi yakınlarına indiği sanılan tilki, Kocaoğlu tarafından araziye gömüldü.

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Sivas il merkezinde bulunan tilki şoke etti işe giderken asansörcü buldu

ATMACA DONDU : Çorum merkeze bağlı Seydim köyünde cami bahçesinde donmuş halde bir atmaca bulundu. Donarak ölen atmacayı gören köylüler şaşkınlık yaşadı.

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