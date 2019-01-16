Sivas il merkezinde bulunan tilki şoke etti işe giderken asansörcü buldu

Şaşkınlık yaşayan Kocaoğlu, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını belirterek, "Sivas çok soğuk. Sabah inşaata geldik. Önce hayvan uyuyor, sandık ama donmuştu. Burada, bu soğukta insan da donar, hayvan da donar. Sivas'ta eksi 20'leri görüyoruz. İlk defa donmuş bir tilkiyle karşılaşıyorum" dedi. Yiyecek bulmak için kent merkezi yakınlarına indiği sanılan tilki, Kocaoğlu tarafından araziye gömüldü.

