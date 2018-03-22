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Sivas akşam ezanı kaçta-2018 imsakiye ve imsak vakti saatleri

Sivas akşam ezanı kaçta-2018 imsakiye ve imsak vakti saatleri

SİVAS akşam ezanı saat kaçta okunuyor, Diyanet İşleri Başkanlığı Sivas 2018 imsakiye tablosu haberimizde. Regaib kandilinin gündüzünü oruç tutarak geçirmek isteyen müslümanlar imsak vakti ve akşam ezanı saatlerini merak etti. Hz. Muhammed'in Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu ay Recep ayıdır. Sivas akşam ezanı saati, imsak vakti haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 15:35 - Güncelleme: 22-03-2018 15:35

Gecesinde bin bir faziletin dolu olduğu Regaib kandilinin gündüzünü de oruç tutarak geçirmek isteyen müslümanlar akşam ezanı saatlerini ve imsak vaktini aramaya başladı. Ramazan ayından sonra Hz. Muhammed efendimizin en çok oruç tuttuğu ay olan Recep ayının faziletleri büyük. Peki Sivas'ta akşam ezanı kaçta okunuyor, 22 Mart Perşembe Sivas imsak vakti kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı İmsakiye saatleri haberimizde.

REGAİB NE DEMEK FAZİLETİ NEDİR: Regaib, "pek çok ihsan" manasına gelen "Ragibe" kelimesinin çoğuludur. Bu gecede Cenab-ı Hakk engin rahmetiyle tecelli edip sonsuz mağfiretiyle muamelede bulunduğu için geceye bu isim verilmiştir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir.

Peki Regaib Kandili'nde nasıl ibadet etmeli. Regaib Kandili gecesinde hangi namazlar kılınmalı?

REGAİB KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT NASIL KILINIR: Regaip Kandili gecesi namaz kılıp dua ederek geçirmek gerekir. Regaib kandili gecesinde kılınacak namaz 12 rek'attir.

Regaip Kandili namazının 12 rekat kılınışı ve duası şöyledir:

Her rek'atta fatihadan sonra üç kadir suresi ile 12 adette ihlas suresi okunur. Her iki rek'atta bir selam verilerek 12 rek'at tamamlanır. On ikinci rek'at kılınıp selam verildikten sonra yerinden kalkmadan yetmiş kere ' Allahumme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi' denilir. Sonra secdeye varılır. Secdede yetmiş kere ' subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi' denir.

Sonra secdeden kalkılarak ettahiyyatta oturulur. Ve yetmiş kere 'Rabbiğfir ve erham ve tecavez ta'lemü' dedikten sonra tekrar secde edilir. Secdede yetmiş kere ' subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi' dedikten sonra, isteklerimizi alemlerin Rabbine arz edilir.

Regâib namazını cemaatle kılmak bid'attir. Zaten terâvihten başka hiçbir nâfile namaz cemaatle kılınmaz.

HACET NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR: Regaip gecesi Hacet Namazını, iki, dört ya da on iki rekat şeklinde kılıbilirsiniz. Hacet namazında ilk rekâtta Fatiha ’dan sonra üç defa Âyetel-Kürsî okunur. 4 rekat halinde hacet namazını şu dualarla kılıyorsunuz;

Hacet Namazına niyet edilir. Namazda asagidaki âyetler okunur:

Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî
Hacet namazı 2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik
Hacet namazı 3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
Hacet namazı 4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.

Şayet Hacet namazını 12 rekat olarak kılmak isterseniz aynı şekilde niyet edilerek bunu 12 rekata tamamlayabilirsiniz. Hacet namazının bitiminde duaya oturulur ve yaradandan hacet ne ise onun için yardım istenir.

HACET NAMAZI DUASI VE TÜRKÇE MEALİ: Hâcet duasını okumak sünnettir. Hacet duası şöyledir: 
Allahümme innî es'elüke tevfîka ehli'l-hüdâ ve a'mâle ehli'l-yakîni ve münâsahate ehli't-tevbeti ve azme ehli's-sabri ve cidde ehli'l-haşyeti ve talebe ehli'r-rağbeti ve teabbüde ehli'l-verâi ve irfâne ehli'l-ilmi hattâ ehâfük. Allahümme innî es'elüke mehâfeten tahcizünî an ma'siyetike hattâ a'mele bi-tâatike amelen estehikku bihi rıdâke ve hattâ ünasıhake bi't-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlisa leke'n-nasihate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fi'l-ümûri ve husne zannin bik. Sübhâne Hâlikı'n-nûr...

HACET DUASININ TÜRKÇE MEALİ: Allah'ım! Senden hidâyet ehlinin başarısını, yakîn ehlinin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, senin rızâna rağbet gösterenlerin talebini, takvâ ehlinin ibâdetini, ilim ehlinin irfanını isterim ki, senden hakkıyle korkayım. Allah'ım! Senden öyle bir korku isterim ki, o beni sana isyandan men'etsin, tâ ki sana itâat ile öyle amel edeyim ki onunla senin rızâna ereyim, senden korkarak samimiyetle sana döneyim, sırf senin sevgini kazanmak için hâlis nasihat edeyim, her işte sana güvenip sana dayanayım sana güzel zan besliyeyim... Nûrun yaratıcısı olan Allah, her türlü nekâis ve kusurlardan münezzehtir...

ÜÇ AYLARIN İLKİ RECEP AYI: Üç ayların ilki olan Recep, "yüceltilmiş, içine ikramlar konulmuş ay" ve "hazırlanmak" manalarına gelmektedir.

ÜÇ AYLAR ORUCU VAR MI: İslâm’da zamanla kayıtlı oruç, sadece Ramazan’da vardır. Onun dışında “üç aylar” orucu diye bir oruç asıl kaynaklarımızda bulunmamaktadır. Müslüman, Recep ve Şaban aylarında çok oruç tutmalıdır ama onları tamamen oruçlu geçirmek diye bir husus kitaplarda yer almaz. Hazreti Muhammed, Hz. Âişe’nin ifadesine göre Ramazan’dan başka hiçbir ayı bütünüyle oruçlu olarak geçirmemiştir. Ramazan’dan sonra en çok oruç tuttuğu ay ise Şaban ayıdır.

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