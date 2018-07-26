Şiva'nın Bodrum tatili! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

Pop müziğin genç seslerinden Şiva, yoğun geçen stüdyo çalışmalarına birkaç gün ara vererek soluğu Bodrum’da aldı. Şiva, yakın arkadaşları ile birlikte geldiği plajda kendini serin sulara bıraktı. Tüm bakışları üzerine toplayan şarkıcı, gün boyunca denize girip güneşlendi. Genç şarkıcı, güzelliği ile dikkatleri üzerine çekti.

Şiva, yakın arkadaşları ile birlikte geldiği plajda kendini serin sulara bıraktı. Tüm bakışları üzerine toplayan şarkıcı, gün boyunca denize girip güneşlendi. Şiva şubat ayında çıkardığı single “Kabahat” ile müzikal kariyerinde de emin adımlar ile yürüyor. Eğitimine halen Haliç Üniversitesi’nde devam eden Şiva, kışın Türkiye’yi dolaşmıştı.