Şiva'dan cesur pozlar! Yeni teklisi yolda

Sözü Ferhat Yaşrin, beste ve aranjesi Esad Fidan'ın olan yeni şarkısı 'Tatlı Telaş' ile yaz aylarının son periyodunda adından söz ettirmeyi hedefleyen Şiva, geçtiğimiz gün yeni albümün fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçti.

Düzgün fiziği ve güzelliği ile dikkati çeken genç şarkıcı, çekimler esnasında cesur pozlarıyla yürek hoplattı.

Kademeli olarak üç günde tamamlanan fotoğraf çekimleri sonunda basın mensuplarına açıklamada bulunan Şiva, "Bir önceki çalışmamda müzikseverlerden oldukça değerli ve olumlu eleştiriler aldık. Bu da çıkış tarihimizi erkene almamızı sağladı. Bir aksilik olmazsa ağustos ayı başında tüm dijital platformlarda yerimizi almış olacağız. Klibimiz için de hazırlıklara başladık. Cesaretimi arttıran ve beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Yeni şarkım 'Tatlı Telaş'ta bir anlamda kendimi buldum diyebilirim. Bu şarkı ile bir önceki single'da yakaladığım başarının tesadüf olmadığını herkese göstereceğim" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.