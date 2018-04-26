Şişme kadına benzemek için binlerce dolar harcadı

Erkek olarak dünyaya gelen Ivana Vladislava, geçirdiği estetik ameliyatlar sonucunda kendisini baştan yarattı.

Erkek olarak dünyaya gelen Ivana Vladislava, geçirdiği estetik ameliyatlar sonucunda kendisini baştan yarattı. Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan Ivana Vladislava, 11 yaşındayken kadın hormonları almaya başladı.Görünüşünden rahatsız olan ve kadınsı görünmek isteyen Vladislava ilk ameliyatını 17 yaşında burnundan oldu. Twitter

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Burnunu istediği şekle sokana kadar 4 ameliyat geçiren Vladislava bununla da kalmadı, dudaklarını, çenesini ve göğüslerini de yaptırdı. Geçirdiği 20 ameliyat için 153 bin dolar harcayan Vladislava, henüz işinin bitmediğini söylüyor.







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Sırada kalçasını yaptırmak olduğunu belirten Vladislava, “Görünüşümde plastik şişme kadınlardan ilham aldım çünkü mükemmel görünmek istiyorum. Kendimi plastik gibi güçlü ve kırılmaz olarak görüyorum” dedi.



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