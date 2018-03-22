Şişme kadın genelevi skandalı saati 450 TL kriz yaratınca belediye...

FRANSA'nın başkenti Paris'te açılan şişme kadın genelevi dünya çapında infial uyandırdı. Konu krize dönüşünce Paris Belediyesi konuya el koydu.

Silikon şişme kadınlar ile 1 saat geçiren müşterilerinden 89 Euro ücret talep eden (yaklaşık 450 TL) bir işletmenin açıp kalıp kalmayacağına Paris Belediyesi karar verecek. Xdolls ismiyle bir oyun merkezi olarak kayıt yaptıran işletme Fransa'da tartışma yaratmıştı. Twitter

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ÇİFTLERDE GELİYOR; Feministler ve komünistler, aslında bir "genelev" olduğunu vurguladıkları işletmenin kapatılması gerektiğini söylüyor. Fransa'da genelev sahibi olmak ya da açmak kanunen yasak. Geçen ay açılan Xdolls'un sahibi Joachim Lousquy ise müşterilerinin genelde erkek olduğunu, bazen çiftlerin de geldiğini söylüyor. Twitter

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Mekanda 3 oda bulunuyor ve her birinde 1 metre 45 santimetre boyunda, değerleri birkaç bin Euro olan şişme kadınlar bulunuyor. Müşteriler internet üzerinden randevu alıyor ve ödemeyi de yine internet üzerinden yapıyor.



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